У Києві десятки тисяч квартир залишаються без світла: у яких районах найгірша ситуація

Станом на 15:00 у Києві вдалося відновити електропостачання всіх об'єктів критичної інфраструктури після чергового масованого ракетно-дронового обстрілу столиці, проте десятки тисяч будинків усе ще без світла.

Що стосується ситуації з електропостачанням, то вона залишається складною, повідомили в ДТЕК. Без світла — близько 44 тисяч осель.

Найбільші проблеми через руйнування ворогом об'єктів генерації столиці — у частинах Дніпровського та Деснянського районів. У ДТЕК підкреслили, що графіки та розподіл на групи поки що не діють.

Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть безперервно.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що без тепла в Києві залишаються близько 4000 будинків, майже 60% житлового фонду — без електрики.

Мер Києва Віталій Кличко напередодні називав практично ті самі цифри, зазначивши, що комунальники повернули тепло в понад 1600 будинків.

Експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв вважає, що ситуація з теплопостачанням у Києві критична, оскільки наразі майже третина від усіх 12 тисяч багатоквартирних будинків столиці тепло не отримують. Ба більше, він зазначив, що місто фактично наближається до енергетичної катастрофи.

"Маємо 4200 багатоквартирних будинків без стабільного теплопостачання — третина від 12 тисяч житлового фонду Києва. Можемо говорити, що Київ наближається до енергетичної катастрофи. Стабільного теплопостачання не буде ще цей тиждень — це точно", — зазначив експерт.

За його словами, головною причиною проблем є пошкодження ТЕЦ-5 — найбільшої теплоелектроцентралі України, яка живить більшість столиці, включно з лівобережжям і значною частиною правобережжя. Через удари не працюють два з чотирьох енергоблоків станції.

Нагадаємо, Кличко підтвердив смерть слюсаря аварійно-ремонтної бригади. 60-річний чоловік помер під час виїзду на виклик.

Також повідомлялося, що в мережі показали, як будинок у Києві затягнуло парою після увімкнення світла.