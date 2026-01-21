В Киеве десятки тысяч квартир остаются без света: в каких районах наихудшая ситуация

По состоянию на 15:00 в Киеве удалось возобновить электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры после очередного массированного ракетно-дронового обстрела столицы, однако десятки тысяч домов все еще без света.

Что касается ситуации с электроснабжением, то она остается сложной, сообщили в ДТЭК. Без света – около 44 тысяч жилищ.

Самые большие проблемы из-за разрушения врагом объектов генерации столицы – в частях Днепровского и Деснянского районов. В ДТЭК подчеркнули, что графики и распределение на группы пока что не действуют.

Аварийно-восстановительные работы продолжатся непрерывно.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без тепла в Киеве остаются около 4000 домов, почти 60% жилого фонда – без электричества.

Мэр Киева Виталий Кличко накануне называл практически те же цифры, отметив, что коммунальщики вернули тепло в более чем 1600 домов.

Відео дня

Эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев считает, что ситуация с теплоснабжением в Киеве критическая, поскольку сейчас почти треть от всех 12 тысяч многоквартирных домов столицы тепло не получают. Более того, он отметил, что город фактически приближается к энергетической катастрофе.

"Имеем 4200 многоквартирных домов без стабильного теплоснабжения — треть от 12 тысяч жилого фонда Киева. Можем говорить, что Киев приближается к энергетической катастрофе. Стабильного теплоснабжения не будет еще эту неделю — это точно", — отметил эксперт.

По его словам, главной причиной проблем является повреждение ТЭЦ-5 — крупнейшей теплоэлектроцентрали Украины, которая питает большинство столицы, включая левобережье и значительную часть правобережья. Из-за ударов не работают два из четырех энергоблоков станции.

Напомним, Кличко подтвердил смерть слесаря аварийно-ремонтной бригады. 60-летний мужчина умер во время выезда на вызов.

Также сообщалось, что в сети показали, как дом в Киеве затянуло паром после включения света.