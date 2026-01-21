Киев на грани "энергетической катастрофы": на этой неделе ситуация с теплом не улучшится, — эксперт

В Киеве около 4,2 тысяч многоквартирных домов остаются без стабильного теплоснабжения — это примерно треть жилого фонда столицы. И, по мнению экспертов, пока нет никаких оснований ожидать нормализации ситуации на этой неделе.

О критическом состоянии системы отопления рассказал энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире "Ранок.LIVE". По его словам, ситуация с теплоснабжением в Киеве критическая, поскольку сейчас почти треть от всех 12 тысяч многоквартирных домов столицы не получают. Более того, он отметил, что город фактически приближается к энергетической катастрофе.

"Имеем 4200 многоквартирных домов без стабильного теплоснабжения — треть от 12 тысяч жилого фонда Киева. Можем говорить, что Киев приближается к энергетической катастрофе. Стабильного теплоснабжения не будет еще эту неделю — это точно", — отметил эксперт.

Также Станислав Игнатьев добавил, что главной причиной проблем является повреждение ТЭЦ-5 — крупнейшей теплоэлектроцентрали Украины, которая питает большинство столицы, включая левобережье и значительную часть правобережья. Из-за ударов не работают два из четырех энергоблоков станции. И все же над восстановлением теплоснабжения в столице активно работают аварийные бригады, некоторые даже привлечены из Львова.

"Объем работ очень большой, особенно учитывая низкие температуры. Однако мы надеемся, что через неделю-две, если не будет новых атак, все дома будут подключены к теплоснабжению. После этого можно будет говорить о восстановлении электроснабжения", — пояснил в эфире Игнатьев.

Однако работа над улучшением ситуации в городе продолжается, и сейчас столица обеспечивается электроэнергией преимущественно по аварийным схемам. Новые генераторы, которые уже прибыли из Италии и были закуплены волонтерами из Чехии и Польши, будут установлены на объектах критической инфраструктуры — социальных учреждениях и пунктах незнакомства, где это необходимо для стабильного электроснабжения.

"В первую очередь это будет касаться объектов критической инфраструктуры, прежде всего социальной сферы, где расположены пункты незнакомства. Например, если в школе есть такой пункт, он получит собственный генератор для стабильного электроснабжения. О жилых домах пока речь не идет", — добавил эксперт.

Во время брифинга 21 января в Минэнерго сообщили, что ситуация в Киеве и Киевской области остается сложной из-за дополнительной нагрузки на сети из-за морозов. К восстановлению света и тепла привлечены аварийные бригады из других областей и "Укрзализныци".

В то же время в столице уже восстановили водоснабжение, а также параллельно продолжается пересмотр работы объектов критической инфраструктуры, чтобы высвободить дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей. Кроме этого, в Минэнерго отметили, что Киев получил 55 дополнительных генераторов из резервного хаба Минэнерго, ожидается поступление еще помощи от международных партнеров.

Напомним, что в Минздраве из-за низкой температуры в квартирах, киевляне рискуют переохладиться, поэтому следует сосредоточить жизнь в самой теплой комнате и одевать несколько слоев одежды.

Также Фокус со ссылкой на заявление нардепа Алексея Кучеренко писал, что в Киеве двое слесарей аварийно-ремонтных бригад погибли от перегрузки.