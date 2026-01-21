Холод в квартирах до 10 градусов: в Минздраве объяснили как правильно согреться и не навредить себе

На фоне морозов и ударов России по энергетической инфраструктуре во многих украинских домах температура снизилась до 7-10 градусов. Медики и Минздрав разъяснили, как безопасно согреваться в холодных квартирах, сколько слоев одежды нужно надевать и почему алкоголь и открытый огонь только повышают опасность.

Об этом пишет ВВС, ссылаясь на рекомендации Министерства здравоохранения и советы врача-терапевта Богдана Смаля.

В частности, в материале говорится, что уже несколько недель Киев и другие города Украины остаются без стабильного тепла и электроснабжения. Российские атаки по энергетике совпали с сильными морозами, из-за чего температура в помещениях местами опускается до 7-10 градусов. Синоптики осторожно говорят о возможном потеплении в конце недели, однако предупреждают, что холода могут вернуться.

Как согреться без отопления в квартире

В целом, при таких условиях организм быстро теряет тепло, а риск переохлаждения особенно высок для детей, людей пожилого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания. Поэтому согреваться нужно не "как получится", а придерживаясь четких и безопасных правил.

В Минздраве советуют начать с простого — уменьшить потери тепла. Для этого лучше всего сосредоточить жизнь в одной, самой теплой комнате, закрыть двери в другие помещения, уплотнить окна, а при необходимости завесить их одеялами или плотными шторами. Гораздо эффективнее обогревать небольшое пространство, чем пытаться прогреть всю квартиру.

Кроме того, нужно одеваться слоями. Первый слой — тонкий и сухой, далее утеплительный из шерсти или флиса, а сверху — защитный. Даже дома важно держать в тепле ноги, руки и голову, ведь именно через них организм быстрее охлаждается. Зато влажная одежда в холоде работает против человека — она в разы ускоряет потерю тепла.

Более того, универсальной формулы вроде "один слой на определенное количество градусов", по мнению врачей, не существует. Все зависит от возраста, состояния здоровья, подвижности и влажности воздуха. И все же, если в комнате 14-15 градусов, большинству людей понадобятся как минимум три слоя одежды, теплые носки, а иногда и шапка или верхняя одежда. При температуре около 10 градусов условия почти такие же, как на улице: обычно нужно четыре слоя, две пары носков, теплый свитер или куртка, а во время сна — плед или спальник.

Что касается материалов, лучше всего удерживают тепло те ткани, которые "захватывают" воздух: шерсть, флис, пух, синтетическое термобелье. Зато хлопок и лен в холоде практически не согревают, особенно если намокают, а решающее значение имеет не толщина одежды, а сочетание сухих слоев и воздуха между ними.

Кроме хорошего утопления, важной в таких условиях остается и еда. В холоде организм требует больше энергии, поэтому полезны теплые напитки — чай, вода, бульон — и питательная, калорийная пища: каши, супы, хлеб, орехи, консервы.

Как отличить замерзание от переохлаждения

Также в Минздраве объяснили, как отличить обычное замерзание от опасного переохлаждения. По словам врачей, когда человеку просто холодно, он дрожит, остается в сознании, может двигаться и согреваться самостоятельно. Зато переохлаждение начинается тогда, когда эти механизмы ослабевают: появляется общая слабость, нарушается координация, речь становится медленной, нарастает сонливость и путаница в мыслях. Более того, человек может не осознавать, что его состояние становится угрожающим.

У детей симптомы часто выглядят иначе, в частности они могут становиться необычно тихими, вялыми, отказываться от еды, а их кожа на ощупь кажется холодной.

Кроме того, в рекомендациях Минздрава указано, если температура тела составляет 34-36 градусов, человека нужно согревать в помещении, заменить влажную одежду на сухую, укутать одеялами и дать теплый напиток. Согревать следует медленно, прежде всего туловище, поскольку резкое нагревание рук и ног, горячие ванны или интенсивный массаж холодных конечностей могут вызвать сердечные осложнения. Если температура тела опускается ниже 34 градусов, требуется госпитализация, а при 28 градусах и ниже возникает непосредственная угроза жизни.

Что еще может представлять опасность для человека во время "попыток" согреться

Кроме того, врачи предостерегают от алкоголя как способа "согреться", поскольку он лишь создает ощущение тепла, но на самом деле ускоряет потерю тепла изнутри, подавляет дрожь и притупляет чувство опасности. В результате риск переохлаждения только возрастает.

Не менее опасны попытки обогреваться открытым огнем или газовыми приборами, поскольку такой способ может привести к пожару или отравлению угарным газом, который не имеет запаха и цвета. Даже в небольших концентрациях он вызывает головную боль, тошноту, головокружение и потерю сознания.

В случае подозрения на отравление угарным газом в Минздраве советуют немедленно выключить все приборы, открыть окна, обеспечить приток свежего воздуха и вызвать спасателей, медиков и аварийную газовую службу. Пострадавшего человека нужно вынести на воздух, расстегнуть одежду и дождаться специалистов. Самая эффективная помощь в таких случаях оказывается в медицинском учреждении, где проводят кислородную терапию.

Напомним, 20 января городской голова Виталий Кличко отметил, что в Киеве возобновлена подача тепла в более 1600 жилых многоэтажек, однако 4000 домов до сих пор не имеют отопления.

Кроме того, в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что хотя Россия продолжает наносить удары по украинской энергетике, из-за чего многие люди не имеют света и тепла, полностью разрушить энергосистему враг не может.