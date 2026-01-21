"Кое-что происходит": в СНБО ответили, может ли РФ создать катастрофу в Украине

Россия продолжает наносить удары по украинской энергетике, из-за чего многие люди не имеют света и тепла. Однако полностью разрушить энергосистему РФ не способна.

Россия не сможет создать катастрофу для Украины. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко в своем Telegram.

Он пояснил, что существует ряд факторов, которые влияют на неспособность России создать катастрофу. Многие из них — это заслуга украинской власти, но публично о них говорить не стоит, отметил Коваленко.

"Соответственно, я не говорю, что все очень просто и легко — нет, ситуация сложная. Но катастрофы, которую рисуют их пропагандисты нам, и о которой они мечтают, не будет. Это стоит помнить каждый день, когда вам кажется, что ситуация невыносимая", — подчеркнул он.

Відео дня

Руководитель ЦПД отметил, что лучшие профессионалы — коммунальщики и энергетики — работают над тем, чтобы у россиян ничего не получилось.

"Ну и еще кое-что происходит..." — резюмировал Коваленко, не конкретизировав, что именно.

Ситуация в энергетике

По состоянию на утро 21 января в ряде регионов Украины действуют аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в "Укрэнерго". Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, однако никаких прогнозов пока не делается.

В результате ночной атаки по энергообъектам столицы ночью 20 января без электроснабжения оставались более 335 тысяч киевлян. Днем 20 января удалось вернуть свет в дома 162 тысяч семей.

Ситуация с отоплением

Виталий Кличко вчера вечером сообщил, что без отопления остаются 4 000 многоэтажек из 5 635, в которых не было теплоснабжения после атаки врага на столицу. Осложняет ситуацию с тем, чтобы вернуть теплоснабжение то, что большинство этих домов подключают уже второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января.

В Днепре, где в результате российского удара была повреждена котельная, удалось восстановить теплоснабжение еще вчера вечером. Городской голова Борис Филатов отметил, что тепло должно было вернуться в дома в течение нескольких часов.

Напомним, что в ночь на 20 января Россия осуществила очередную массированную ракетно-пушечную атаку по энергетической системе Украины, ударив ракетами и ударными беспилотниками.

Для того чтобы покрыть дефицит и восстановить разрушенные объекты Украине необходимо получить помощь в размере 1 млрд долларов.