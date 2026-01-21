"Дещо відбувається": в РНБО відповіли, чи може РФ створити катастрофу в Україні

Росія продовжує завдавати удари по українській енергетиці, через що чимало людей не мають світла та тепла. Однак повністю зруйнувати енергосистему РФ не здатна.

Росія не зможе створити катастрофу для України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко у своєму Telegram.

Він пояснив, що існує низка чинників, які впливають на нездатність Росії створити катастрофу. Багато з них — це заслуга української влади, але публічно про них говорити не варто, зазначив Коваленко.

"Відповідно, я не кажу, що все дуже просто і легко — ні, ситуація складна. Але катастрофи, яку малюють їх пропагандисти нам, і про яку вони мріють, не буде. Це варто памʼятати щодня, коли вам здається, що ситуація нестерпна", — наголосив він.

Керівник ЦПД відзначив, що найкращі професіонали — комунальники та енергетики — працюють над тим, щоб у росіян нічого не вийшло.

"Ну і ще дещо відбувається…" — резюмував Коваленко, не конкретизувавши, що саме.

Ситуація в енергетиці

Станом на ранок 21 січня у низці регіонів України діють аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили в "Укренерго". Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, однак жодних прогнозів наразі не робиться.

Внаслідок нічної атаки по енергообʼєктах столиці вночі 20 січня без електропостачання залишалися понад 335 тисяч киян. Вдень 20 січня вдалося повернути світло в домівки 162 тисяч родин.

Ситуація з опаленням

Віталій Кличко вчора ввечері повідомив, що без опалення залишаються 4 000 багатоповерхівок із 5 635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю. Ускладнює ситуацію з тим, аби повернути теплопостачання те, що більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня.

У Дніпрі, де внаслідок російського удару було пошкоджено котельню, вдалося відновити теплопостачання ще вчора ввечері. Міський голова Борис Філатов наголосив, що тепло мало повернутися до будинків упродовж декількох годин.

Нагадаємо, що в ніч на 20 січня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по енергетичній системі України, вдаривши ракетами та ударними безпілотниками.

Для того щоб покрити дефіцит та відновити зруйновані об’єкти Україні необхідно отримати допомогу в розмірі 1 млрд доларів.