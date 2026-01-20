Для відновлення потрібен 1 млрд доларів: в уряді розповіли про пошкодження енергосистеми

Російські окупанти з жовтня 2025 року завдали ударів по енергосистемі України, пошкодивши 8,5 ГВт енергогенерації.

Для того щоб покрити дефіцит та відновити зруйновані об’єкти Україні необхідно отримати допомогу в розмірі 1 млрд доларів. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Він пояснив, що частину пошкодженої інфраструктури вдається відновлювати, однак через нові атаки ситуація погіршується.

Водночас він наголосив, що більш вигідним фінансово було б захищати енергоінфраструктуру, а не відновлювати її, однак Україна не має достатньої кількості ракет ППО.

Соболев повідомив, що зараз Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії з Європи — загальний рівень імпорту сягає 1,9 ГВт.

Для чого Україні потрібен 1 млрд доларів?

Міністр економіки пояснив, що Україна потребує терміново закупити обладнання, аби пройти найскладнішу частину зими. При цьому запаси обладнання наразі майже вичерпані.

Тож Україні потрібно залучити 1 млрд доларів, аби закупити генерувальні потужності, мобільні підстанції, резервні системи та інше обладнання.

Водночас уряд прагне надати максимальну кількість електроенергії на закриття потреб населення. А от для потреб бізнесу працюють генератори, загальна потужність яких перевищує 1 ГВт. Утім, в умовах сильних морозів цього недостатньо, тому кількість таких установок потрібно збільшувати, пояснив очільник Мінекономіки.

Нагадаємо, що в ніч на 20 січня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по енергетичній системі України, вдаривши ракетами та ударними безпілотниками.

Найгірша ситуація після атаки — у Києві. У столиці без опалення залишилися майже 6000 будинків. Також на лівому березі відсутнє водопостачання.

Зі світлом вкрай складна ситуація у Києві, Київській, Полтавській і прифронтових областях. У багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання.

На лівому березі Києва через проблеми з транспортом на зупинках утворилися багатолюдні черги.