Обмеження досить жорсткі: в яких регіонах тривають аварійні відключення світла

Після російської масованої ракетно-дронової атаки 20 січня вимушено застосовують аварійні обмеження споживання електрики у кількох регіонах. Найскладніша ситуація зі світлом у Києві, Київській, Полтавській і прифронтових областях.

Про аварійні відключення світла в Україні станом на 16:27 20 січня розповіли в пресцентрі Національної енергетичної компанії "Укренерго". В компанії повідомили, що росіяни під час комплексного удару пошкодили одночасно і об'єкти генерації, і мережі передачі та розподілу електроенергії.

"У багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання, в окремих — досить жорсткі", — зазначили в пресцентрі.

Найдовше знеструмлення поза графіками відключень світла тривають у столиці, Київській і Полтавській області, а також у Харківській, Сумській і Донецькій областях.

Також про знеструмлення 87% споживачів області повідомили в АТ "Чернігівобленерго". В Чернігівській області станом на 14:00 було застосовано одночасно всі три черги спеціального графіка аварійних відключень.

Відео дня

"Фахівці "Укренерго" та інших компаній роблять усе можливе, щоб заживити усіх абонентів або принаймні суттєво скоротити час відключень у кожному з регіонів України. Але для цього енергосистемі потрібна допомога", — зазначили в "Укренерго"

В компанії закликали українців, які наразі мають світло, споживати електроенергію максимально економно:

за можливості не користуватися потужними електроприладами;

вимкнути в приміщеннях "зайве" світло;

не ставити заряджатися та не вмикати одразу після повернення електроенергії потужну техніку та акумулятори, оскільки це несе загрози і для споживачів, і для енергосистеми;

максимально перенести енергозатратні процеси (прання, користування посудомийною машиною чи праскою) на нічний час або до моменту покращення ситуації.

Відключення світла 20 січня у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко розповідав, що в ніч на 20 січня РФ вдарила по Києву балістикою та дронами, внаслідок чого на лівому березі почалися перебої зі світлом і теплопостачанням.

Після нічного удару РФ по Києву пресслужба КМДА повідомила про зміни руху потягів столичного метро через нестачу електроенергії.

Нагадаємо, міністр енергетики України Денис Шмигаль 19 січня казав, що екстрені відключення світла в Києві найближчим часом скасувати не вийде, бо в енергосистемі зберігається дефіцит.