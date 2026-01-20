Ограничения достаточно жесткие: в каких регионах продолжаются аварийные отключения света

После российской массированной ракетно-дроновой атаки 20 января вынужденно применяют аварийные ограничения потребления электричества в нескольких регионах. Самая сложная ситуация со светом в Киеве, Киевской, Полтавской и прифронтовых областях.

Об аварийных отключениях света в Украине по состоянию на 16:27 20 января рассказали в пресс-центре Национальной энергетической компании "Укрэнерго". В компании сообщили, что россияне во время комплексного удара повредили одновременно и объекты генерации, и сети передачи и распределения электроэнергии.

"Во многих регионах Украины сейчас вынужденно применяются аварийные ограничения потребления, в отдельных — достаточно жесткие", — отметили в пресс-центре.

Дольше всего обесточивания вне графиков отключений света продолжаются в столице, Киевской и Полтавской области, а также в Харьковской, Сумской и Донецкой областях.

Также об обесточивании 87% потребителей области сообщили в АО "Черниговоблэнерго". В Черниговской области по состоянию на 14:00 были применены одновременно все три очереди специального графика аварийных отключений.

"Специалисты "Укрэнерго" и других компаний делают все возможное, чтобы запитать всех абонентов или по крайней мере существенно сократить время отключений в каждом из регионов Украины. Но для этого энергосистеме нужна помощь", — отметили в "Укрэнерго"

В компании призвали украинцев, которые сейчас имеют свет, потреблять электроэнергию максимально экономно:

по возможности не пользоваться мощными электроприборами;

выключить в помещениях "лишний" свет;

не ставить заряжаться и не включать сразу после возвращения электроэнергии мощную технику и аккумуляторы, поскольку это несет угрозы и для потребителей, и для энергосистемы;

максимально перенести энергозатратные процессы (стирка, пользование посудомоечной машиной или утюгом) на ночное время или до момента улучшения ситуации.

Отключение света 20 января в Киеве

Городской голова Киева Виталий Кличко рассказывал, что в ночь на 20 января РФ ударила по Киеву баллистикой и дронами, в результате чего на левом берегу начались перебои со светом и теплоснабжением.

После ночного удара РФ по Киеву пресс-служба КГГА сообщила об изменениях движения поездов столичного метро из-за недостатка электроэнергии.

Напомним, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль 19 января говорил, что экстренные отключения света в Киеве в ближайшее время отменить не получится, потому что в энергосистеме сохраняется дефицит.