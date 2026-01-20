Для восстановления нужен 1 млрд долларов: в правительстве рассказали о повреждении энергосистемы

Российские оккупанты с октября 2025 года нанесли удары по энергосистеме Украины, повредив 8,5 ГВт энергогенерации.

Для того чтобы покрыть дефицит и восстановить разрушенные объекты Украине необходимо получить помощь в размере 1 млрд долларов. Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Он пояснил, что часть поврежденной инфраструктуры удается восстанавливать, однако из-за новых атак ситуация ухудшается.

В то же время он отметил, что более выгодным финансово было бы защищать энергоинфраструктуру, а не восстанавливать ее, однако Украина не имеет достаточного количества ракет ПВО.

Соболев сообщил, что сейчас Украина импортирует рекордные объемы электроэнергии из Европы — общий уровень импорта достигает 1,9 ГВт.

Для чего Украине нужен 1 млрд долларов?

Министр экономики объяснил, что Украина нуждается в срочной закупке оборудования, чтобы пройти самую сложную часть зимы. При этом запасы оборудования сейчас почти исчерпаны.

Поэтому Украине нужно привлечь 1 млрд долларов, чтобы закупить генерирующие мощности, мобильные подстанции, резервные системы и другое оборудование.

В то же время правительство стремится предоставить максимальное количество электроэнергии на закрытие потребностей населения. А вот для нужд бизнеса работают генераторы, общая мощность которых превышает 1 ГВт. Впрочем, в условиях сильных морозов этого недостаточно, поэтому количество таких установок нужно увеличивать, пояснил глава Минэкономики.

Напомним, что в ночь на 20 января Россия осуществила очередную массированную ракетно-пушечную атаку по энергетической системе Украины, ударив ракетами и ударными беспилотниками.

Худшая ситуация после атаки — в Киеве. В столице без отопления остались почти 6000 домов. Также на левом берегу отсутствует водоснабжение.

Со светом крайне сложная ситуация в Киеве, Киевской, Полтавской и прифронтовых областях. Во многих регионах Украины сейчас вынужденно применяются аварийные ограничения потребления.

На левом берегу Киева из-за проблем с транспортом на остановках образовались многолюдные очереди.