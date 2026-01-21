Київ на межі "енергетичної катастрофи": цього тижня ситуація з теплом не покращиться, — експерт

У Києві близько 4,2 тисяч багатоквартирних будинків залишаються без стабільного теплопостачання — це приблизно третина житлового фонду столиці. І, на думку експертів, поки що немає жодних підстав очікувати нормалізації ситуації цього тижня.

Про критичний стан системи опалення розповів енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в ефірі "Ранок.LIVE". За його словами, ситуація з теплопостачанням у Києві критична, оскільки наразі майже третина від усіх 12 тисяч багатоквартирних будинків столиці не отримують. Ба більше, він зазначив, що місто фактично наближається до енергетичної катастрофи.

"Маємо 4200 багатоквартирних будинків без стабільного теплопостачання — третина від 12 тисяч житлового фонду Києва. Можемо говорити, що Київ наближається до енергетичної катастрофи. Стабільного теплопостачання не буде ще цей тиждень — це точно", — зауважив експерт.

Також Станіслав Ігнатьєв додав, що головною причиною проблем є пошкодження ТЕЦ-5 — найбільшої теплоелектроцентралі України, яка живить більшість столиці, включно з лівобережжям і значною частиною правобережжя. Через удари не працюють два з чотирьох енергоблоків станції. Та все ж над відновленням теплопостачання у столиці активно працюють аварійні бригади, деякі навіть залучені зі Львова.

"Обсяг робіт дуже великий, особливо враховуючи низькі температури. Проте ми сподіваємося, що за тиждень-два, якщо не буде нових атак, усі будинки будуть підключені до теплопостачання. Після цього можна буде говорити про відновлення електропостачання", — пояснив в ефірі Ігнатьєв.

Однак робота над покращення ситуації в місті триває, і наразі столиця забезпечується електроенергією переважно за аварійними схемами. Нові генератори, які вже прибули з Італії та були закуплені волонтерами з Чехії та Польщі, будуть встановлені на об’єктах критичної інфраструктури — соціальних закладах та пунктах незнайомості, де це необхідно для стабільного електропостачання.

"Першочергово це стосуватиметься об’єктів критичної інфраструктури, насамперед соціальної сфери, де розташовані пункти незнайомості. Наприклад, якщо в школі є такий пункт, він отримає власний генератор для стабільного електропостачання. Про житлові будинки поки що мова не йде", — додав експерт.

Під час брифінгу 21 січня в Міненерго повідомили, що ситуація у Києві та Київській області залишається складною через додаткове навантаження на мережі через морози. До відновлення світла та тепла залучені аварійні бригади з інших областей та "Укрзалізниці".

Водночас у столиці вже відновили водопостачання, а також паралельно триває перегляд роботи об’єктів критичної інфраструктури, щоб вивільнити додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів. Крім цього, у Міненерго зауважили, що Київ отримав 55 додаткових генераторів із резервного хабу Міненерго, очікується надходження ще допомоги від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що у МОЗ через низьку температуру у квартирах, кияни ризикують переохолодитися, тому слід зосередити життя у найтеплішій кімнаті та одягати декілька шарів одягу.

Також Фокус із посиланням на заяву нардепа Олексія Кучеренка писав, що у Києві двоє слюсарів аварійно-ремонтних бригад загинули від перевантаження.