В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии: в каких областях не действуют графики

22 января из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру в части областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Энергетики отмечают, что ранее обнародованные графики в части регионов временно не применяются.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", сложная ситуация в энергосистеме заставила ввести аварийные ограничения электроснабжения. В компании отмечают, что отключения отменят сразу после стабилизации системы. Сейчас продолжаются работы по восстановлению устойчивого электроснабжения, а потребителей призывают экономно пользоваться электроэнергией и следить за официальными сообщениями облэнерго.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона", — говорится в сообщении.

Киев

В столице, по информации ДТЭК, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Почасовые и стабилизационные графики при этом не действуют. Жителей Киева просят экономно пользоваться электроэнергией при наличии поставок, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

Киевская область

В Киевской области режим отключений отличается в зависимости от района. В части Броварского и Бучанского районов продолжают действовать экстренные отключения. В других громадах области применяют графики стабилизационных отключений. Энергетики призывают потребителей максимально экономить электроэнергию.

Днепропетровская область

Как сообщили в ДТЭК Днепропетровщина, в области по команде НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Во время такого режима почасовые графики не применяются. Об изменениях в ситуации обещают информировать оперативно.

Одесская область

В Одесской области также введены экстренные отключения электроэнергии по приказу НЭК "Укрэнерго". Графики отключений в этом случае не действуют. Потребителей просят ограничить использование электроэнергии, если она есть, чтобы помочь стабилизировать работу энергосистемы.

Харьковская область

По данным АО "Харьковоблэнерго", в Харькове и области применены графики аварийных отключений. Параллельно продолжают действовать графики почасовых отключений. В облэнерго отмечают, что из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры ситуация остается напряженной.

Полтавская область

В "Полтаваоблэнерго" сообщили, что в области введены аварийные отключения. В 07:35 компания получила команду от НЭК "Укрэнерго" из-за снижения уровня напряжения в сети. В результате были применены графики аварийных отключений пяти очередей.

Сумская область

В АО "Сумыоблэнерго" проинформировали, что на территории области введены графики аварийных отключений продолжительностью от одного до пяти часов. Решение принято в соответствии с командой НЭК "Укрэнерго".

Запорожская область

АО "Запорожьеоблэнерго" сообщило о введении графиков аварийных отключений в регионе. По указанию НЭК "Укрэнерго" 22 января для промышленных потребителей применены графики аварийных отключений в рамках плана стабилизации энергосистемы. Также в области продолжают действовать почасовые отключения электроэнергии.

Николаевская область

В АО "Николаевоблэнерго" сообщили, что в 08:40 получили распоряжение от НЭК "Укрэнерго" о введении графиков аварийных отключений. Сначала планировалось обесточивание пяти очередей. Впоследствии, в 08:53, компания получила команду применить аварийные отключения в полном объеме — для всех десяти очередей. Уже в 08:58 поступило новое распоряжение об обесточивании первой очереди специального графика аварийных отключений.

Кроме того, энергетики отмечают, что все ограничения являются временными и зависят от дальнейшей ситуации в энергосистеме страны.

Напомним, что, по предупреждению министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, в ближайшие дни Киев переведут с экстренных на жесткие, но прогнозируемые графики отключения света.

Также Фокус писал, что по состоянию на 21 января около 44 тысяч домов в Киеве остаются без света, но энергетикам удалось восстановить электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры.