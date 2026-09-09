ТЭС ДТЭК полностью остановила выработку электроэнергии в результате удара РФ: чего ожидать от зимы

Россия атаковала ТЭС ДТЭК, в результате чего станция полностью прекратила выработку электроэнергии. Энергоэксперт объяснил, что это означает для украинцев в преддверии зимы.

8 сентября российские войска в очередной раз атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго. В результате нескольких волн целенаправленных ударов оборудование было существенно повреждено, и станция была вынуждена полностью прекратить выработку электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК Энерго.

По данным компании, в результате атаки никто не пострадал. В то же время повреждения оборудования оказались значительными.

"Сегодня, 8 сентября, Россия в очередной раз совершила террористическую атаку на одну из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго", — говорится в сообщении.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий удара. ДТЭК Энерго также координирует свои действия с НЭК "Укрэнерго", чтобы обеспечить надежную работу украинской энергосистемы

В компании также отметили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Энерго более 230 раз становились мишенями российских атак.

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"Несмотря на постоянные вражеские атаки, энергетики продолжают делать все возможное для поддержания надежности украинской энергосистемы и подготовки к предстоящему отопительному сезону", — подчеркнули в ДТЭК.

Аварийные отключения электричества Фото: "РБК-Украина"

Аварийные отключения света: Омельченко предупреждает о новой волне атак на энергетику

Энергетический эксперт, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также обратил внимание на атаку на ТЭС 8 сентября. Он предположил, что удар по энергоузлу юга Украины, где расположена эта станция, мог быть связан с аварийными отключениями в Херсонской и Николаевской областях, которые 8 сентября начались около 19:30.

Владимир Омельченко , директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко

Существует определенная вероятность того, что атака на энергоузел юга Украины, где расположена указанная ТЭС, привела к аварийным отключениям в Херсонской и Николаевской областях.

В то же время это оценка эксперта, а не официально подтвержденная связь между атакой и отключениями.

По словам Омельченко, время новой атаки также заставляет задуматься о возможном начале очередной кампании РФ против украинской энергетики в преддверии осенне-зимнего периода.

Эксперт предполагает, что Россия может пытаться нанести максимальный ущерб энергетическим объектам до начала отопительного сезона, проверять способность украинской ПВО защищать критически важную инфраструктуру и создавать дефицит электроэнергии.

Начало новой осенне-зимней волны?

"Календарная осень только началась, а мы уже наблюдаем знакомый сценарий. Возникает логичный вопрос: не является ли это началом новой спланированной кампании по возобновлению энергетического террора? Аналогия с прошлыми годами войны (2022–2025) говорит сама за себя. Сценарий повторяется: враг традиционно ждет первых сентябрьских похолоданий и начала подготовки к отопительному сезону, чтобы нанести максимальный ущерб перед зимой", — говорит эксперт.

Попытка истощить ПВО: ранние атаки в сентябре — это зачастую "разведка боем" и попытка прощупать защиту критически важных объектов до того, как нагрузка на сеть достигнет пика

Как подготовиться к возможным отключениям

Омельченко призвал украинцев заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением. В частности, он советует проверить и зарядить портативные зарядные устройства и зарядные станции, подготовить дома к возможным графикам отключений, а также запастись водой и необходимыми вещами.

"Энергетики уже работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий. Однако для каждого из нас это четкий предупреждающий сигнал: проверить и зарядить портативные зарядные устройства и зарядные станции, подготовить дома к возможным графикам отключений, обеспечить себя базовым запасом воды и необходимых вещей", — подчеркнул эксперт.

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Между тем компания ДТЭК отмечает, что энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты и готовить систему к предстоящему отопительному сезону.

Напомним, ночью 8 сентября армия РФ нанесла удар по Украине с помощью реактивных БПЛА. В Днепре, Николаеве и Харькове были разрушены дома и склады.