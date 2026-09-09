РФ атаковала границу с Молдовой: не работает пункт пропуска "Старокозаче", есть погибшие гражданские

Дроны нанесли удары по инфраструктуре пункта пропуска и прилегающей территории. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ночью Россия нанесла удар с помощью ударных БПЛА по международному пункту пропуска для автомобильного сообщения Тудор (Республика Молдова) — "Старокозаче" (Украина). Дроны нанесли удары по инфраструктуре пункта пропуска и прилегающей территории, возникли пожары, сообщает ГПСУ.

"К сожалению, среди гражданского населения, находившегося возле пункта пропуска, есть пострадавшие и погибшие. В настоящее время оформление граждан и транспортных средств на этом участке границы временно приостановлено. О ситуации проинформирована соседняя сторона", — сообщили пограничники.

Пограничная полиция Молодови подтвердила, что пограничный пункт подвергся нападению в период с 23:35 до 00:05. Один дрон попал в пункт пропуска, ещё два упали рядом.

Відео дня

"В 23:35 все лица в пункте пропуска были эвакуированы. А около 23:40 мобильный патруль Пограничной полиции услышал четыре взрыва и заметил свет, возникший в результате взрывов, на территории Украины. В это время на территории Украины была объявлена воздушная тревога", — отметили в полиции.

В 01:45 Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в результате атаки дрона на пограничный пункт пропуска "Старокозаче" двое гражданских лиц погибли, а ещё двое получили ранения. Их гражданство пока не установлено.

На территории Республики Молдова были приняты все процессуальные меры, предусмотренные законодательством.

В приграничной зоне на территории Республики Молдова не обнаружено никаких фрагментов дрона или других предметов, представляющих угрозу безопасности населения.

Напомним, в ночь на 20 августа РФ нанесла удар с помощью дронов по пункту пропуска на границе Украины с Молдовой. В результате массированного удара также была повреждена гражданская инфраструктура в Киеве, Киевской, Одесской и Черниговской областях.

В ночь на 9 сентября российская армия нанесла удары с помощью реактивных беспилотников по украинским городам. Известно о попаданиях и разрушениях, в частности, в Днепре, Николаеве и Харькове; власти сообщили о раненых. В Киеве также раздавались взрывы на фоне атаки.