Россия атаковала дронами пункт пропуска на границе с Молдовой, — Зеленский

Ночью 20 августа Россия нанесла удар с помощью дронов по пункту пропуска на границе Украины с Молдовой. В результате массированного удара также была повреждена гражданская инфраструктура в Киеве, Киевской, Одесской и Черниговской областях.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российские войска применили баллистические и крылатые ракеты, а также дроны.

В Киеве повреждены жилые дома, в частности многоэтажка с разрушенными верхними этажами, детская больница и школа. На момент публикации сообщения известно о 12 погибших в столице и одном погибшем в области. Еще около 40 человек получили ранения.

В Одесской области российские дроны нанесли удар по пункту пропуска на границе с Молдовой. В Черниговской области повреждена газовая инфраструктура.

Аварийно-спасательные работы в местах ударов продолжаются. К ликвидации последствий привлечены спасатели, медики, полицейские и коммунальщики.

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Зеленский заявил, что Украине нужны средства для перехвата баллистических ракет. По его словам, работа над программой FREYJA продолжается, однако перехватчики для систем Patriot пока остаются необходимыми.

Напомним, что, по данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате массированной атаки на столицу 20 августа погибли 12 человек, ещё 33 получили ранения.

21 августа в Киеве объявили День траура по погибшим. В городе отменили развлекательные мероприятия, а на зданиях коммунальных учреждений приспустили флаги.

Во время атаки люди оказались заблокированными в двух жилых домах и школьном убежище. Спасатели вели работы по их освобождению.

В ночь на 20 августа Россия нанесла массированный удар по Украине. Разрушения и пожары также были зафиксированы в Сумской и Одесской областях.

После ракетного обстрела часть Киева и Броваров осталась без электричества. В столице также повреждена детская больница.