Массированная атака на Киев: уже известно о 12 погибших, в столице объявили День траура

В Киеве в результате массированной атаки 20 августа погибли 12 человек. Еще 33 жителя столицы получили ранения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, семеро погибших — в Соломенском районе.

Последствия атаки на Киев Фото: telegraf

Повреждения зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. В Дарницком районе повреждены нежилые и складские помещения, в Святошинском — помещения на территории нежилой застройки и склады.

Последствия нападения на Киев Фото: telegraf

В Соломенском районе разрушены верхние этажи девятиэтажного жилого дома, там также возник пожар. Повреждены окна в четырёх жилых домах.

Последствия атаки на Киев Фото: telegraf

Кроме того, из-за падения обломков загорелось четырёхэтажное здание. Повреждены школа и здание детской больницы, выбиты окна, на территории медицинского учреждения горели автомобили.

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Последствия атаки на Киев Фото: Радио Свобода

На местах продолжается ликвидация последствий атаки. По состоянию на 8:00 в Киеве также продолжалась воздушная тревога.

Последствия атаки на Киев Фото: Радио Свобода

Кроме того, Виталий Кличко сообщил, что 21 августа в столице объявлен Днём траура по погибшим в результате массированной атаки. В этот день в городе будут запрещены развлекательные мероприятия, а на зданиях коммунальных служб будут приспущены флаги.

Последствия атаки на Киев Фото: Радио Свобода

Он также отметил, что работы по ликвидации последствий атаки в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах продолжаются.

Последствия нападения на Киев Фото: Радио Свобода

Напомним, ранее сообщалось, что во время атаки в Киеве люди оказались заблокированными в двух жилых домах и в укрытии школы. Спасатели проводили их эвакуацию.

Ночью 20 августа Россия напала на Украину. Разрушения и пожары также были зафиксированы в Сумской и Одесской областях.

После баллистической атаки часть Киева и Бровары остались без электроснабжения.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях детской больницы в результате ночного обстрела столицы.