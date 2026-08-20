Массированная атака на Киев: уже известно о 12 погибших, в столице объявили День траура
В Киеве в результате массированной атаки 20 августа погибли 12 человек. Еще 33 жителя столицы получили ранения.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, семеро погибших — в Соломенском районе.
Повреждения зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. В Дарницком районе повреждены нежилые и складские помещения, в Святошинском — помещения на территории нежилой застройки и склады.
В Соломенском районе разрушены верхние этажи девятиэтажного жилого дома, там также возник пожар. Повреждены окна в четырёх жилых домах.
Кроме того, из-за падения обломков загорелось четырёхэтажное здание. Повреждены школа и здание детской больницы, выбиты окна, на территории медицинского учреждения горели автомобили.
На местах продолжается ликвидация последствий атаки. По состоянию на 8:00 в Киеве также продолжалась воздушная тревога.
Кроме того, Виталий Кличко сообщил, что 21 августа в столице объявлен Днём траура по погибшим в результате массированной атаки. В этот день в городе будут запрещены развлекательные мероприятия, а на зданиях коммунальных служб будут приспущены флаги.
Он также отметил, что работы по ликвидации последствий атаки в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах продолжаются.
Напомним, ранее сообщалось, что во время атаки в Киеве люди оказались заблокированными в двух жилых домах и в укрытии школы. Спасатели проводили их эвакуацию.
Ночью 20 августа Россия напала на Украину. Разрушения и пожары также были зафиксированы в Сумской и Одесской областях.
После баллистической атаки часть Киева и Бровары остались без электроснабжения.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях детской больницы в результате ночного обстрела столицы.