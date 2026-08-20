Масована атака на Київ: вже відомо про 12 загиблих, в столиці оголосили День жалоби
У Києві внаслідок масованої атаки 20 серпня загинули 12 людей. Ще 33 мешканці столиці постраждали.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, семеро загиблих — у Солом’янському районі.
Пошкодження зафіксували у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах. У Дарницькому районі пошкоджені нежитлові та складські приміщення, у Святошинському — приміщення на території нежитлової забудови та склади.
У Солом’янському районі зруйновані верхні поверхи дев’ятиповерхового житлового будинку, там також виникла пожежа. Пошкоджені вікна у чотирьох житлових будинках.
Також через падіння уламків загорілася чотириповерхова будівля. Пошкоджені школа та приміщення дитячої лікарні, вибиті вікна, на території медзакладу горіли автомобілі.
На місцях триває ліквідація наслідків атаки. Станом на 8:00 у Києві також тривала повітряна тривога.
Також Віталій Кличко повідомив, що 21 серпня у столиці оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки. У цей день у місті заборонять розважальні заходи, а на комунальних будівлях приспустять прапори.
Він також зазначив, що ліквідація наслідків атаки у Солом’янському, Святошинському та Дарницькому районах триває.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час атаки у Києві люди були заблоковані у двох житлових будинках та укритті школи. Рятувальники проводили їх деблокування.
Вночі 20 серпня Росія атакувала Україну. Руйнування та пожежі також зафіксували на Сумщині й Одещині.
Після балістичної атаки частина Києва та Бровари залишилися без електропостачання.
Також мер Києва Віталій Кличко повідомляв про пошкодження дитячої лікарні внаслідок нічного обстрілу столиці.