Масована атака на Київ: вже відомо про 12 загиблих, в столиці оголосили День жалоби

У Києві внаслідок масованої атаки 20 серпня загинули 12 людей. Ще 33 мешканці столиці постраждали.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, семеро загиблих — у Солом’янському районі.

Наслідки атаки на Київ Фото: telegraf

Пошкодження зафіксували у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах. У Дарницькому районі пошкоджені нежитлові та складські приміщення, у Святошинському — приміщення на території нежитлової забудови та склади.

Наслідки атаки на Київ Фото: telegraf

У Солом’янському районі зруйновані верхні поверхи дев’ятиповерхового житлового будинку, там також виникла пожежа. Пошкоджені вікна у чотирьох житлових будинках.

Наслідки атаки на Київ Фото: telegraf

Також через падіння уламків загорілася чотириповерхова будівля. Пошкоджені школа та приміщення дитячої лікарні, вибиті вікна, на території медзакладу горіли автомобілі.

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Наслідки атаки на Київ Фото: Радіо Свобода

На місцях триває ліквідація наслідків атаки. Станом на 8:00 у Києві також тривала повітряна тривога.

Наслідки атаки на Київ Фото: Радіо Свобода

Також Віталій Кличко повідомив, що 21 серпня у столиці оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки. У цей день у місті заборонять розважальні заходи, а на комунальних будівлях приспустять прапори.

Наслідки атаки на Київ Фото: Радіо Свобода

Він також зазначив, що ліквідація наслідків атаки у Солом’янському, Святошинському та Дарницькому районах триває.

Наслідки атаки на Київ Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час атаки у Києві люди були заблоковані у двох житлових будинках та укритті школи. Рятувальники проводили їх деблокування.

Вночі 20 серпня Росія атакувала Україну. Руйнування та пожежі також зафіксували на Сумщині й Одещині.

Після балістичної атаки частина Києва та Бровари залишилися без електропостачання.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомляв про пошкодження дитячої лікарні внаслідок нічного обстрілу столиці.