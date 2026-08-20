У Києві пошкоджена дитяча лікарня, по місту пожежі: що відомо про перші наслідки атаки

Росіяни у ніч на 20 серпня здійснили масовану атаку балістикою та гіперзвуковими ракетами "Циркон" по столиці. У Києві здійнялися пожежі, влада повідомляє про удар по дитячій лікарні.

Руйнування та пожежі внаслідок ворожого обстрілу фіксуються щонайменше у трьох районах столиці: Дарницькому, Солом'янському та Святошинському. Фокус зібрав, що відомо про перші наслідки атаки росіян.

Близько 00:10 години мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ворожих ракет у Святошинському районі. Там удар прийшовся по території нежитлової забудови. Також удари було зафіксовано по Дарницькому району столиці, де також палають нежитлові приміщення.

Київська міська військова адміністрація зазначила, що наслідки атаки також зафіксовані у Солом'янському районі. Там пошкоджень зазнав п'ятиповерховий житловий будинок. Мер згодов уточнив, що біля будинку впали уламки російської ракети, через що у будівлі повибивало вікна і здійнялася пожежа.

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Близько 00:20 години Кличко також повідомив, що зафіксовано виклики медиків у Дарницький та Солом'янський район столиці. У Соломʼянському районі внаслідок атаки пошкоджене приміщення дитячої лікарні. У будівлі повибивало вікна, на території загорілися автомобілі. Також у Солом'янському районі, за попередніми даними, люди опинилися заблокованими в укритті, інформував мер.

Натомість у Святошинському районі Києва під ударами опинилися складські приміщення. Там здійнялися пожежі і зафіксовані руйнування, повідомив Кличко. За уточненням КМВА, внаслідок руйнування нежитлової будівлі під завалами у Святошинському районі могли опинитися люди.

Також у Солом'янському районі зафіксовано пошкодження житлового будинку і займання поблизу гаражів неподалік.

Станом на 00:55 годину у Києві щонайменше 4 людини поранені внаслідок атаки росіян, зазначив мер. За даними КМВА, поранених щонайменше 3 і ще 1 людина загинула. Інформація щодо наслідків встановлюється.

Очевидці повідомляють про стрибки напруги

Після атаки балістичних ракет по Києву та області у мережі повідомили про перебої з електроенергією. Журналіст Андрій Смолій зазначив, що у Києві та області фіксуються стрибки напруги, а у Броварах та Броварському районі зникло світло.

У місцевих пабліках пишуть, що у Броварах світло зникло лише частково.

Офіційних даних про це на момент публікації не було.

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Нагадаємо, пізно ввечері 19 серпня та після опівночі росіяни запустили понад десяток ракет по Києву та області: у столиці прогриміли потужні вибухи і здійнялися пожежі.

Також 19 серпня росіяни атакували "Шахедами" Житомир: внаслідок обстрілу загинули поліціянти і багато людей постраждали.