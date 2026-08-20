У Києві пролунала серія вибухів: росіяни б'ють по столиці балістичними ракетами і "Цирконами"

Пізно ввечері 19 серпня та після опівночі росіяни запустили балістичні ракети та гіперзвукові ракети типу "Циркон" у напрямку Києва. У столиці прогриміла серія потужних вибухів і здійнялися пожежі.

Вибухи зокрема було чутно на лівому березі Києва, повідомила кореспондентка Фокусу. Мер столиці Віталій Кличко інформував, що місто під ударом балістичних ракет росіян.

"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!", — закликав Кличко мешканців столиці.

Повітряні сили перед цим попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет з північного напрямку. У низці центральних, північних, східних та південних областей була оголошена повітряна тривога через загрозу.

Карта повітряних тривог по Україні станом на 23:50 годину

За підрахунками моніторингових каналів, упродовж 20 хвилин росіяни спрямували на столицю понад десяток ракет. Окрім балістики, росіяни також застосували під час обстрілу гіперзвукові ракети "Циркон", зазначають OSINT-аналітики. Проте офіційних даних щодо цього на момент публікації не було.

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Атака на Київ — що відомо про наслідки

Невдовзі після вибухів мер Віталій Кличко повідомив про перші наслідки атаки росіян на столицю. За його словами, їх зафіксовано щонайменше у двох районах Києва — Дарницькому та Святошинському.

У Святошинському районі сталося влучання по території нежитлової забудови. У Дарницькому фіксуються пожежі на території нежитлових приміщень, зазначив мер.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, наслідки обстрілу також фіксуються у Солом'янському районі столиці. Там пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок, інформація щодо потерпілих встановлюється.

Кличко уточнив, що у Солом'янському районі уламки ракети впали біля житлового будинку, через що у будівлі повибивало вікна та є пожежа.

Інші наслідки російської атаки уточнюються.

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Нагадаємо, 19 серпня моніторингові канали попередили, що уночі можливий масований обстріл РФ.

Також 18 серпня реактивні "Шахеди" вперше долетіли до західних областей України.