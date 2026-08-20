У Києві пролунала серія вибухів: росіяни б'ють по столиці балістичними ракетами і "Цирконами"
Пізно ввечері 19 серпня та після опівночі росіяни запустили балістичні ракети та гіперзвукові ракети типу "Циркон" у напрямку Києва. У столиці прогриміла серія потужних вибухів і здійнялися пожежі.
Вибухи зокрема було чутно на лівому березі Києва, повідомила кореспондентка Фокусу. Мер столиці Віталій Кличко інформував, що місто під ударом балістичних ракет росіян.
"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!", — закликав Кличко мешканців столиці.
Повітряні сили перед цим попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет з північного напрямку. У низці центральних, північних, східних та південних областей була оголошена повітряна тривога через загрозу.
За підрахунками моніторингових каналів, упродовж 20 хвилин росіяни спрямували на столицю понад десяток ракет. Окрім балістики, росіяни також застосували під час обстрілу гіперзвукові ракети "Циркон", зазначають OSINT-аналітики. Проте офіційних даних щодо цього на момент публікації не було.
Атака на Київ — що відомо про наслідки
Невдовзі після вибухів мер Віталій Кличко повідомив про перші наслідки атаки росіян на столицю. За його словами, їх зафіксовано щонайменше у двох районах Києва — Дарницькому та Святошинському.
У Святошинському районі сталося влучання по території нежитлової забудови. У Дарницькому фіксуються пожежі на території нежитлових приміщень, зазначив мер.
За інформацією Київської міської військової адміністрації, наслідки обстрілу також фіксуються у Солом'янському районі столиці. Там пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок, інформація щодо потерпілих встановлюється.
Кличко уточнив, що у Солом'янському районі уламки ракети впали біля житлового будинку, через що у будівлі повибивало вікна та є пожежа.
Інші наслідки російської атаки уточнюються.
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Нагадаємо, 19 серпня моніторингові канали попередили, що уночі можливий масований обстріл РФ.
Також 18 серпня реактивні "Шахеди" вперше долетіли до західних областей України.