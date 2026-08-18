Реактивні "Шахеди" РФ вперше долетіли до західних областей України: що відомо (інфографіка)

Протягом атаки вдень 18 серпня група реактивних дронів "Шахед" Росії стартували на півдні України, на ТОТ Криму, пройшли над центральними областями та дістались до західних областей, зауважили OSINTери. Тим часом Повітряні сили відзвітували про вдале збиття 70 реактивних безпілотників і підтвердили нову хвилю, яка стартувала близько 18 год. Що відомо про рух швидкісних "Шахедів"?

Реактивні дрони "Герань"/"Шахед" ЗС РФ пролетіли 700-900 км з ТОТ Криму до Рівненської області, ідеться у повідомленні Telegram-каналу OSINTерів "Око Гора". При цьому зауважується, що безпілотники РФ давно не залітали так далеко вглиб України. Аналітики опублікували орієнтовне переміщення російських засобів ураження і додали дані моніторингового каналу про те, що о 18:34 БпЛА дістався до Рівного та Волині. Фокус зібрав інформацію про нові повітряну атаку ЗС РФ з використанням швидкісних безпілотників.

Допис про нові можливості російських дронів з'явився у мережі увечері 18 серпня. OSINTери пояснили, що з врахуванням складної траєкторії реактивні "Шахеди" могли пройти близько 900 км.

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Реактивні "Шахеди" — попередженя про загрозу в Дубно 18 серпня Фото: Око Гора

Реактивні "Шахеди" — як рухався БпЛА РФ від Миколаєва до Дубно 18 серпня Фото: Око Гора

Тим часом у моніторинговому каналі "Стугна" проклали орієнтовну траєкторію реактивних "Шахедів", створену на основі повідомлень у каналі Повітряних сил ЗСУ. Бачимо, що шлях дронів почався на ТОТ Криму, а далі він пройшов Миколаївську, Одеську, Вінницьку, Хмельницьку, Тернопільську області.

Реактивні "Шахеди" — траєкторія від Миколаєва до Дубна 18 серпня Фото: Стугна / Teleram

Реактивні "Шахеди" — деталі атаки 18 серпня

Повітряне командування справді покроково інформувало про просування реактивних БпЛА: зокрема, о 18:26 з'явилось повідомлення про загрозу для Тернопільської області та Дубно, о 17:53 БпЛА пройшли з Вінницької у Хмельницьку область (Нова Ушиця-Дунаївці), о 17:20 — рух з Одещини на Чечельник, Крижопіль, Томашпіль, Копайгород на Вінниччині, о 16:45 "Шахед" помітили при переході з Херсонщини на Миколаївщину. Можна орієнтовно оцінити, що від Херсона до Дубно (Рівненщина, о 18:34) реактивний "Шахед" рухався по складній траєкторії, пройшов 900 км і витратив на це 1 год 49 хв: рухався на швидкості близько 400-500 км/год.

18 серпня Повітряні сили ЗСУ розповіли про перебіг денної атаки РФ з використанням реактивних "Шахедів". Згідно з даними повітряного командування, з 7 по 18:30 відбулась атака 76 дронів цього типу і з них 70 шт. вдалось збити. Також уточнюється, що основний напрямок удару РФ — це Київщина, і що сталось кілька влучань: деталі уточнюються. Крім того, з 18:30 в Україну проникла чергова хвиля реактивних "Шахедів". Повітряні сили заявили, що може іти мова про 20 нових дронів, але напрямок руху не вказаний.

Реактивний "Шахед" — це російський засіб ураження, який Москва почала використовувати наприкінці липня 2025 року. Про це повідомив експерт з радіотехнік та військовослужбовець Сергій "Флеш" Бескрестнов. З'ясувалось, що ідеться про виріб на основі іранського Shahed-238, який може рухатись на швидкості близько 550 км/год.

Нагадуємо, 10 серпня Фокус зібрав інформацію про реактивні "Шахеди" та отримав думки експертів щодо нових загроз для України.