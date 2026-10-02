Обстрел Киева: РФ ударила по 25-этажному дому, перекрыты мосты через Днепр (фото)

Киев пережил еще одну ночь воздушных тревог и атак вражеских дронов. На утро известно о падении БпЛА в нескольких районах города.

В 06:028 мэр столицы Виталий Кличко сообщил о прилете дрона в 25-этажный дом в Дарницком районе Киева. Все экстренные службы уже выехали на место.

Как пишут в местных пабликах, удар пришелся на верхние этажи.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате атаки на дом один человек погиб. Также известно о двух пострадавших.

Удар пришелся по верхним этажам Фото: Соцсети

Кроме того, ночью зафиксировано падение обломков на открытой территории в Голосеевском районе. В нежилом помещении выбиты окна и повреждены несколько авто. Обошлось без пожара и пострадавших.

Четвертый раз за сутки под атакой оказался и Южный мост в столице. Если ночью после удара были повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена, то о последствиях очередного удара пока деталей нет.

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Из-за ударов по стратегическому объекту в городе внесены изменения в движение транспорта: власти ввели ограничение проезда по мостам.

Утром 2 октября Южный мост и мост Патона перекрыты в обоих направлениях. Автобусы №22, №91, №51, №55, №115 и №118-Д курсируют через Дарницкий мост.

Также частично был перекрыт мост Метро, но ограничения сняты и автобус № 1-М курсирует, но с отклонением от графика.

Троллейбусы №43 и №50 курсируют по сокращенным маршрутам:

маршрут №43: Кибцентр – площадь Лыбидская;

маршрут №50: ул. Милославская — Дарницкая площадь.

Киевлянам при выходе из дома следует планировать время с учетом изменений в движении общественного транспорта.

Удары по Харькову

Харьков также подвергся обстрелу российских террористов. Вчера поздно вечером под атакой в том числе и реактивных дронов были Киевский и Основянский районы города. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в Основянском районе повреждено административное здание, а в Киевском — фасад магазина и крыша админздания.

Напомним, Россия ударила по зданию ДТЭК в Павлограде.

Также сообщалось, что политолог заявил о новой фазе войны после удара по Южному мосту.