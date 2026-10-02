Обстріл Києва: РФ вдарила по 25-поверховому будинку, перекриті мости через Дніпро (фото)
Київ пережив ще одну ніч повітряних тривог та атак ворожих дронів. На ранок відомо про падіння БпЛА у кількох районах міста.
О 06:028 мер столиці Віталій Кличко повідомив про приліт дрона у 25-поверховий будинок у Дарницькому районі Києва. Усі екстрені служби вже виїхали на місце події.
Як повідомляють у місцевих пабліках, удар припав на верхні поверхи.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки на будинок одна людина загинула. Також відомо про двох постраждалих.
Крім того, вночі зафіксовано падіння уламків на відкритій території в Голосіївському районі. У нежитловому приміщенні вибито вікна та пошкоджено кілька автомобілів. Обійшлося без пожежі та постраждалих.
Вже вчетверте за добу під атакою опинився й Південний міст у столиці. Якщо вночі після удару були пошкоджені опора мосту, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне огородження метрополітену, то про наслідки чергового удару поки що немає подробиць.
Через удари по стратегічному об'єкту в місті внесено зміни до руху транспорту: влада запровадила обмеження проїзду мостами.
Вранці 2 жовтня Південний міст і міст Патона перекриті в обох напрямках. Автобуси № 22, № 91, № 51, № 55, № 115 та № 118-Д курсують через Дарницький міст.
Також міст "Метро" був частково перекритий, але обмеження знято, і автобус № 1-М курсує, хоча й із відхиленням від розкладу.
Тролейбуси № 43 та № 50 курсують за скороченими маршрутами:
- маршрут №43: Кібцентр — площа Либідська;
- маршрут №50: вул. Милославська — Дарницька площа.
Киянам, виходячи з дому, слід планувати час з урахуванням змін у русі громадського транспорту.
Удари по Харкову
Харків також зазнав обстрілу з боку російських терористів. Вчора пізно ввечері під атакою, зокрема й реактивних дронів, опинилися Київський та Основ’янський райони міста. Мер Ігор Терехов повідомив, що в Основ’янському районі пошкоджено адміністративну будівлю, а в Київському — фасад магазину та дах адміністративної будівлі.
Нагадаємо, що Росія завдала удару по будівлі ДТЕК у Павлограді.
Також повідомлялося, що політолог заявив про початок нового етапу війни після удару по Південному мосту.