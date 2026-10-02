Обстріл Києва: РФ вдарила по 25-поверховому будинку, перекриті мости через Дніпро (фото)

Київ пережив ще одну ніч повітряних тривог та атак ворожих дронів. На ранок відомо про падіння БпЛА у кількох районах міста.

О 06:028 мер столиці Віталій Кличко повідомив про приліт дрона у 25-поверховий будинок у Дарницькому районі Києва. Усі екстрені служби вже виїхали на місце події.

Як повідомляють у місцевих пабліках, удар припав на верхні поверхи.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки на будинок одна людина загинула. Також відомо про двох постраждалих.

Удар припав на верхні поверхи Фото: Соцмережi

Крім того, вночі зафіксовано падіння уламків на відкритій території в Голосіївському районі. У нежитловому приміщенні вибито вікна та пошкоджено кілька автомобілів. Обійшлося без пожежі та постраждалих.

Вже вчетверте за добу під атакою опинився й Південний міст у столиці. Якщо вночі після удару були пошкоджені опора мосту, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне огородження метрополітену, то про наслідки чергового удару поки що немає подробиць.

Видео дня

Через удари по стратегічному об'єкту в місті внесено зміни до руху транспорту: влада запровадила обмеження проїзду мостами.

Вранці 2 жовтня Південний міст і міст Патона перекриті в обох напрямках. Автобуси № 22, № 91, № 51, № 55, № 115 та № 118-Д курсують через Дарницький міст.

Також міст "Метро" був частково перекритий, але обмеження знято, і автобус № 1-М курсує, хоча й із відхиленням від розкладу.

Тролейбуси № 43 та № 50 курсують за скороченими маршрутами:

маршрут №43: Кібцентр — площа Либідська;

маршрут №50: вул. Милославська — Дарницька площа.

Киянам, виходячи з дому, слід планувати час з урахуванням змін у русі громадського транспорту.

Удари по Харкову

Харків також зазнав обстрілу з боку російських терористів. Вчора пізно ввечері під атакою, зокрема й реактивних дронів, опинилися Київський та Основ’янський райони міста. Мер Ігор Терехов повідомив, що в Основ’янському районі пошкоджено адміністративну будівлю, а в Київському — фасад магазину та дах адміністративної будівлі.

Нагадаємо, що Росія завдала удару по будівлі ДТЕК у Павлограді.

Також повідомлялося, що політолог заявив про початок нового етапу війни після удару по Південному мосту.