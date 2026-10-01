Третий удар за день по стратегическому объекту Киева: на Южном мосту вспыхнул новый пожар (видео)

Из-за вечернего повреждения Южного моста движение метро и наземного общественного транспорта на нем остановлено.

В четверг вечером российские войска нанесли очередной удар по Южному мосту в Киеве. Это уже третье попадание по стратегическому объекту столицы за сутки. О ударе в 21:50 сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Попадание в дорожное полотно на Южном мосту. Экстренные службы направляются на место", — отметил мэр столицы.

Информация о пострадавших и дальнейшем режиме движения транспорта уточняется.

По предварительным данным, на месте нового прилета возник пожар. В настоящее время аварийные и коммунальные службы направляются к мостовому переходу для ликвидации последствий атаки и оценки разрушений.

В 22:18 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новых последствиях попадания беспилотника в Южный мост. По предварительным данным, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена.

Видео дня

Специалисты метрополитена проводят обесточивание железнодорожного полотна метро. Движение метро и наземного общественного транспорта через Южный мост приостановлено.

Кстати, в сети распространяется видео пожара на Южном мосту в Киеве, снятое из вагона метро.

Отметим, что первые две атаки на сооружение произошли ещё утром. В 12:41 Виталий Кличко сообщил о появлении двух вражеских беспилотников вблизи опорной части Южного моста. В момент одного из ударов, около 11:30, по мосту как раз проезжал пассажирский поезд метрополитена. Как сообщали в КГГА, в результате взрывной волны через систему вентиляции в салон вагонов попала пыль. К счастью, пассажиры и машинист не пострадали, а стекла и конструкции поезда остались целыми. Поезд сразу отправили в электродепо для осмотра.

Местные СМИ обнародовали видео, на котором запечатлен момент попадания "шахеда" в колонну Южного моста в Киеве, а на другой записи видны обломки беспилотника, разбросанные по проезжей части моста.

Напомним, что удар РФ по Южному мосту может свидетельствовать об изменении подходов к ведению войны, считает политолог Вадим Денисенко. Он заявил, что российская сторона могла нарушить негласную договоренность относительно мостов через Днепр. По его словам, РФ может проверять, способны ли новые реактивные "Шахеды" вывести мост из строя серией ударов по одному участку. В то же время Денисенко подчеркнул, что один удар вряд ли способен разрушить такую конструкцию, тогда как повторные атаки могут иметь иной эффект.

Кроме того, мы сообщали, что 1 октября российские войска нанесли удар по Павлограду, в результате чего в административном здании ДТЭК разразился масштабный пожар. По данным местных властей, на месте работают спасатели, есть пострадавший.