РФ атакувала багатоквартирний будинок у Дніпрі: на місці удару пожежа

Російські окупанти вдарили по Дніпру. Армія РФ влучила в багатоквартирний будинок.

За повідомленням Дніпропетровської ОВА, після удару армій загарбників у багатоквартирному будинку виникла пожежа. Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих.

Олександр Ганжа, голова Дніпропетровської ОВА проінформував, що на місці пожежі триває рятувальна операція. Рятувальники евакуюють людей з верхніх поверхів.

Також вже відомо, що в результаті атаки поранення отримала 77–річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Ми повідомляли, що Київ пережив ще одну ніч повітряних тривог та атак ворожих дронів. Також стало відомо про падіння БПЛА у кількох районах міста.

Нагадаємо, що Росія завдала удару по будівлі ДТЕК у Павлограді. Також повідомлялося, що політолог заявив про нову фазу війни після удару по Південному мосту.