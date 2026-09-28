Один из объектов "Укртелекома" поврежден во время атаки РФ: что говорят о связи

В результате очередной вражеской атаки был поврежден один из объектов "Укртелекома". В настоящее время специалисты компании уточняют масштаб повреждений, однако инцидент не повлиял на доступность телекоммуникационных услуг для абонентов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укртелекома" в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В компании отметили, что после атаки специалисты оценивают состояние поврежденной инфраструктуры и определяют объем необходимых работ.

"В результате вражеской атаки был поврежден один из объектов "Укртелекома". В настоящее время уточняем масштаб повреждений", — сообщили в пресс-службе оператора.

Несмотря на повреждения, работа телекоммуникационных сервисов не прерывалась. В "Укртелекоме" подчеркнули, что ситуация не повлияла на доступность услуг для абонентов.

"Наши специалисты оценивают состояние инфраструктуры и проводят стабилизационные мероприятия", — добавили в компании.

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Кроме того, в "Укртелекоме" сообщили, что среди сотрудников компании пострадавших нет. В настоящее время оператор продолжает оценивать состояние объекта и проводит необходимые стабилизационные работы.

Напомним, 28 сентября российский беспилотник поразил здание Национальной академии наук Украины в Киеве. В результате удара там вспыхнул пожар, на место происшествия прибыли спасатели ГСЧС.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, падение и попадание беспилотников были зафиксированы также в Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах столицы. В Шевченковском районе дрон упал на нежилое здание в центральной части города, после чего возник пожар.

Утром 28 сентября российские войска совершили очередную атаку на Украину. В Броварском районе Киевской области после удара произошел пожар на территории складского объекта. Спасатели прибыли на место и ликвидировали возгорание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Днём ранее, 27 сентября, во время российской атаки на Киев один из "шахидов" поразил центральный офис "Киевстара". В компании рассказали о последствиях удара и пояснили, повлияли ли повреждения на работу оператора.