БПЛА попал в здание НАН Украины в Киеве: здание горит

Вражеский БПЛА поразил здание Национальной академии наук Украины в Киеве. По сообщениям местных телеканалов, внутри здания остаются люди, а само здание горит.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Они отмечают, что 28 сентября после попадания беспилотника в здания возник пожар. На место начали прибывать сотрудники ГСЧС.

Других подробностей о последствиях удара и возможных пострадавших в сообщениях пока нет.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении и попадании БПЛА в трёх районах столицы. В частности, в Оболонском районе беспилотник упал на территорию нежилой застройки, и экстренные службы направились на место.

В Шевченковском районе, по словам Кличко, БПЛА упал на нежилое здание в центре Киева. Там возник пожар, на место также выехали экстренные службы.

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Кроме того, мэр сообщил о попадании БПЛА на территорию нежилой застройки в Дарницком районе.

Что известно о НАН Украины

Национальная академия наук Украины — высшая научная самоуправляемая организация Украины. Она была основана 27 ноября 1918 года в Киеве, а первым президентом стал учёный Владимир Вернадский.

В месте попадания находится Президиум Академии, в частности зал заседаний Президиума.

Академия объединяет научные учреждения и проводит фундаментальные и прикладные исследования в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук. По состоянию на 2026 год в её состав входят 175 академиков, 391 член-корреспондент и 85 иностранных членов.

Напомним, утром 28 сентября российские войска совершили очередную атаку на Украину. В Киевской области после удара возник пожар на территории складского объекта в Броварском районе. На месте работали спасатели. Пожар на предприятии был ликвидирован, погибших и пострадавших не было.

Напомним, во время российского удара по Киеву 27 сентября один из "шахидов" поразил центральный офис "Киевстара". В компании мобильного оператора рассказали о последствиях удара и отметили, повлиял ли он на работу компании.

Известно также, что в ночь на 27 сентября российские войска нанесли удар по столице с помощью ударных беспилотников. В результате атаки пострадали как минимум четыре района Киева: повреждены складские помещения и окна жилого дома, а в ТРЦ Lavina Mall поврежден магазин "Ашан".