Ночная атака на Киев: в четырех районах пожары и разрушения, пострадал "Ашан" (фото)

Россияне ночью атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами. В частности, пострадал магазин "Ашан" в торговом центре Lavina Mall.

В течение ночи россияне атаковали четыре района украинской столицы. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Дарницкий район: на территории рядом со складскими зданиями возник пожар. Огонь ликвидирован.

Оболонский район: обломки упали рядом с жилым домом. Повреждены и выбиты окна.

Позже в КГВА сообщили, что в Оболонском районе повреждено складское здание.

Соломенский район: в результате падения БПЛА произошло возгорание крыши офисного здания, которое было ликвидировано.

Продолжается поисково-спасательная операция в 5-этажном жилом доме, обнаружено 4 пострадавших.

Киевские паблики сообщают, что пожар возник в 5-этажном жилом доме и магазине, расположенном на первом этаже. Из дома спасли 20 человек.

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Пожар в доме после атаки БПЛА Фото: скриншот Пожар в доме после атаки БПЛА Фото: скриншот

Кроме того, был атакован бизнес-центре "Протасов", на территории которого расположен дата-центр Cosmonova.

Бизнес-центр "Протасов" Фото: соцсети

Святошинский район: в результате падения БПЛА на территорию ТРЦ произошло возгорание и разрушение одного из магазинов.

Местные каналы уточняют, что целью врага стал магазин "Ашан" в ТРЦ Lavina Mall.

Возле "Ашана" Фото: скриншот

В самой компании заявили, что Auchan Беличи до завершения оценки состояния и проведения необходимых восстановительных работ временно работать не будет.

Военно-воздушные силы сообщили, что в целом в ночь на субботу, 26 сентября, противник атаковал украинские города 173 БПЛА различных типов. Силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 134 дрона, зафиксированы попадания в 19 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 8 точках.

Воздушная атака врага продолжается.

Напомним, ночью Вооруженные силы РФ нанесли удар по Киеву с использованием реактивных дронов.

Фокус писал, что 25 сентября российская армия уже наносила удар по бизнес-центру "Протасов" в Соломенском районе Киева.