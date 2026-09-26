Ночная атака на Киев: в четырех районах пожары и разрушения, пострадал "Ашан" (фото)
Россияне ночью атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами. В частности, пострадал магазин "Ашан" в торговом центре Lavina Mall.
В течение ночи россияне атаковали четыре района украинской столицы. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
Дарницкий район: на территории рядом со складскими зданиями возник пожар. Огонь ликвидирован.
Оболонский район: обломки упали рядом с жилым домом. Повреждены и выбиты окна.
Позже в КГВА сообщили, что в Оболонском районе повреждено складское здание.
Соломенский район: в результате падения БПЛА произошло возгорание крыши офисного здания, которое было ликвидировано.
Продолжается поисково-спасательная операция в 5-этажном жилом доме, обнаружено 4 пострадавших.
Киевские паблики сообщают, что пожар возник в 5-этажном жилом доме и магазине, расположенном на первом этаже. Из дома спасли 20 человек.
Кроме того, был атакован бизнес-центре "Протасов", на территории которого расположен дата-центр Cosmonova.
Святошинский район: в результате падения БПЛА на территорию ТРЦ произошло возгорание и разрушение одного из магазинов.
Местные каналы уточняют, что целью врага стал магазин "Ашан" в ТРЦ Lavina Mall.
В самой компании заявили, что Auchan Беличи до завершения оценки состояния и проведения необходимых восстановительных работ временно работать не будет.
Военно-воздушные силы сообщили, что в целом в ночь на субботу, 26 сентября, противник атаковал украинские города 173 БПЛА различных типов. Силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 134 дрона, зафиксированы попадания в 19 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 8 точках.
Воздушная атака врага продолжается.
Напомним, ночью Вооруженные силы РФ нанесли удар по Киеву с использованием реактивных дронов.
Фокус писал, что 25 сентября российская армия уже наносила удар по бизнес-центру "Протасов" в Соломенском районе Киева.