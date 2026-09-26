Россия атаковала Киев реактивными дронами: в КМВА сообщили о последствиях ночной атаки (фото)

В ночь на 26 сентября Вооруженные силы РФ в очередной раз атаковали украинскую столицу с использованием реактивных дронов. На данный момент известно о последствиях взрывов в двух районах Киева.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили, что в Соломенском районе после падения БПЛА загорелось офисное здание. Об этом говорится в сообщении КГВА.

"В Соломенском районе произошло возгорание офисного здания в результате падения БПЛА. Также зафиксировано падение обломков на Оболони: по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — говорится в заявлении.

Последствия ночной атаки РФ на Киев 26 сентября Фото: скриншот

В КМВА добавили, что в Оболонском районе обломки упали на открытой территории. По предварительной информации администрации, на данный момент повреждений и пострадавших нет.

Сейчас в столице Украины вновь объявлена воздушная тревога из-за реактивных дронов. На данный момент это уже четвертая тревога за последние сутки с начала 26 сентября.

Видео дня

Ранее Фокус сообщал о том, как горят лицей в Иванкове и детский сад на Оболони после атаки РФ. После атаки разразился масштабный пожар, огонь охватил более 300 квадратных метров здания.

Впоследствии стало известно, что "шахед" попал в дом, фигурировавший в расследовании о Киме. Попадание российского "Шахеда" в киевский дом, адрес которого накануне был обнародован в YouTube-расследовании о Виталии Киме, привело к гибели 14-летнего подростка и волне возмущения из-за утечки конфиденциальных данных.