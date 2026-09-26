РФ атакували Київ реактивними дронами: в КМВА повідомили про наслідки нічної атаки (фото)

Вночі проти 26 вересня ЗС РФ учергове атакували українську столицю з використанням дронів реактивного типу. Наразі відомо про наслідки в двох районах Києва після вибухів у місті.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що в Солом'янському районі після падіння БПЛА загорілася офісна будівля. Про це йдеться в повідомленні КМВА.

"У Солом'янському районі загорняння офісної будівлі внаслідок падіння БпЛА. Також зафіксовано падіння уламків на Оболоні: попередньо, руйнувань і постраждалих немає", — вказано в заяві.

Наслідки нічної атаки РФ на київ 26 вересня Фото: скриншот

В КМВА додали, що в Оболонському районі уламки впали на відкритій території. За попередньою інформацією адміністрації, наразі пошкоджень та постраждалих немає.

Зараз у столиці України знову оголошено повітряну тривогу через реактивні дрони. Наразі це вже четверта тривога за цю добу з початку 26 вересня.

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Раніше Фокус повідомляв про те, як горять ліцей в Іванкові та дитячий садок на Оболоні після атаки РФ. Після атаки спалахнула масштабна пожежа, вогонь охопив понад 300 квадратних метрів будівлі.

Згодом стало відомо, що "шахед" вдарив у дім з розслідування про Кіма. Влучання російського "Шахеда" в київський будинок, адресу якого напередодні висвітлили в YouTube-розслідуванні про Віталія Кіма, призвело до загибелі 14-річного підлітка та хвилі обурення через злив чутливих даних.