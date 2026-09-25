Збройні сили РФ переключилися на дітей: горять ліцей в Іванкові та дитячий садок на Оболоні

Російська терористична армія не обмежилася ударами по українських дата-центрах і складах, а ввечері завдала удару по Іванківському ліцею № 2 у Вишгородському районі Київської області.

Після атаки спалахнула масштабна пожежа, вогонь охопив понад 300 квадратних метрів будівлі, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Зараз рятувальники намагаються локалізувати вогонь і загасити його.

Наслідки удару дрона по ліцею в Іванкові Фото: Тимур Ткаченко / Facebook

На момент вибуху у закладі, де навчається близько 1100 дітей, нікого не було, тому обійшлося без постраждалих.

"Нема слів. До ударів по цивільних об’єктах росіяни додають терор проти громадської інфраструктури — наносять удари по школах, де навчаються діти. Це черговий удар по мирному життю", — пише Ткаченко.

Рятувальники загасили пожежу. Жертв не було

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Менш ніж за годину після цього у соцмережах з’явилася інформація про атаку ворожої дрона на дитячий садок в Оболонському районі столиці. Очевидці публікують у мережі кадри, на яких видно, як горить дах двоповерхової будівлі.

Видео дня

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив удар по дошкільному закладі. Усі екстрені служби виїхали на місце події для ліквідації наслідків.

Повторний удар по складах McDonald's

25 вересня російські окупанти двічі завдали удару по продовольчому складу з холодильними камерами, який використовується логістичним партнером американської мережі McDonald's.

Перша атака сталася вночі, друга — вдень. Після повторного удару спалахнула пожежа.

"Приміщення з продуктами повністю згоріло. Жодного військового об’єкта тут не було — на складі зберігали продукти. Усе виглядає як цілеспрямований удар по об’єкту, пов’язаному з американською компанією", — зазначає Ткаченко.

Він наголошує, що росіяни цілеспрямовано завдають ударів по цивільній інфраструктурі, українському та міжнародному бізнесу — по всьому, що забезпечує нормальне повсякденне життя людей.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішніх атак на Київ вже відомо про сім загиблих та 59 постраждалих.

ЗС РФ нанесли удари по дата-центрах, підприємствах, медичних закладах, а також влучили в будинок, який фігурував у розслідуванні щодо Віталія Кіма, який вбив 14-річного підлітка. Він був громадянином Ізраїлю.

У свою чергу кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна першою розпочала обстріли цивільної інфраструктури РФ, і тепер Росія відповідає.