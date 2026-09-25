"Це вони все почали": Путін виправдався за терористичні удари по Україні (відео)

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна винна в тому, що зараз Росія "відповідає", цілодобово тероризуючи Київ та інші українські міста.

Путін виголосив ці цинічні заяви на полях Санкт-Петербурзького міжнародного форуму об’єднаних культур, де він виступив перед пресою.

"Це вони все почали. По кожній позиції вони всюди почали. Це що, іграшки чи що? Це якісь дитячі ігри чи що? Тому вони повинні відчути ці удари у відповідь з боку Росії і зрозуміти, що жодні провокаційні дії, жодне нагнітання обстановки не приведуть до потрібного для них результату", — сказав він.

За його словами, українські атаки на об'єкти в РФ "лише погіршують їхнє становище".

"Тому всі ці кроки, спрямовані на так зване примирення, та пропозиції щодо відновлення переговорів… Так, вони всі на столі. Це все можливо. Але після всього того, що вони зробили, ми ще добре поміркуємо, які кроки нам слід вжити у відповідь", — підкреслив він.

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Путін також розповів журналістам, що українська сторона нібито перервала переговори в Стамбулі, але за кілька тижнів до виборів заявила про готовність відновити діалог:

"Дійсно, ми заявили, що до виборів до Державної думи переговори навряд чи можливі, а після цього ми будемо готові відновити ці контакти. Але те, що сталося останнім часом, теж усім добре відомо. У ніч з 19 на 20, тобто в найважливіший день голосування, було зроблено спробу масованого удару по Москві. Понад 1600 безпілотників увійшли в московську зону".

Також він додав, що Україна нібито завдала удару й по виборчих дільницях.

Диктатор не оминув увагою й побоювання Європи щодо можливого нападу РФ, назвавши це "цілеспрямованим роздуванням ситуації та провокацією".

"Росія не готується до війни з Європою, для цього немає мотивів і підстав", — запевнив він.

Ця заява пролунала після того, як буквально нещодавно Центральне розвідувальне управління США попередило про можливу російську операцію із застосуванням дронів проти Іспанії, Франції та Італії. Провокації можуть здійснюватися із застосуванням дронів "Гербера", які можуть запускатися з морських суден. ЦРУ також попередило Польщу про можливе пошкодження росіянами телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запросив Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі, запланований на грудень. У Кремлі відповіли, що рішення ухвалять пізніше.

Також повідомлялося, що в Москві відреагували на слова Зеленського про зустріч із Путіним.