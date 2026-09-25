"Это они все начали": Путин оправдался за террористические удары по Украине (видео)

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина виновата в том, что сейчас Россия "отвечает", круглосуточно терроризируя Киев и другие украинские города.

Циничные заявления Путин озвучил на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, где он вышел к прессе.

"Это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки что ли? Это детские игры какие-то что ли? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут", — сказал он.

По его словам, украинские атаки по объектам в РФ "только ухудшают для них положение".

"Поэтому все эти направления, направленные на так называемое примирение, и предложения о возобновлении переговоров… Да, они все на столе. Это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем, как следует, что нам нужно предпринять в ответ", — подчеркнул он.

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Путин также поведал журналистам, что украинская сторона якобы прервала переговоры в Стамбуле, но за несколько недель до выборов заявила о готовности возобновить диалог:

"Действительно, мы сказали, что до выборов в Государственную думу переговоры вряд ли возможны, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты. Но то, что произошло в последнее время, тоже всем хорошо известно. В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошли в московскую зону".

Также он добавил, что Украина якобы ударила и по избирательным участкам.

Не обошел диктатор вниманием и опасения Европы о возможном нападении РФ, назвав это "целенаправленным раздуванием ситуации и провокацией".

"Россия не готовится к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований", — заверил он.

Это заявление прозвучало после того, как буквально недавно Центральное разведывательное управление США предупредило о возможной российской операции с использованием дронов против Испании, Франции и Италии. Провокации могут осуществляться с применением дронов "Гербера", которые могут запускаться с морских судов.

ЦРУ также предупредило Польшу о возможном повреждении россиянами телекоммуникационных кабелей в Балтийском море.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина на саммит G20 в Майами, запланированный на декабрь. В Кремле ответили, что решение примут позже.

Также сообщалось, что в Москве отреагировали на слова Зеленского о встрече с Путиным.