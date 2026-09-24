Путина пригласили в США на саммит G20: в Кремле уже отреагировали

Саммит "Группы двадцати", который состоится 14–15 декабря в Майами, может посетить Владимир Путин. Приглашение ему направил Дональд Трамп. В Кремле заявили, что благодарны американской стороне, но окончательное решение будет принято позднее.

Саммит G20 в Майами, запланированный на декабрь, может собрать и российского лидера. Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина на эту встречу, а в Кремле положительно отреагировали на приглашение. Об этом сообщили Axios и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Участие российского лидера в саммите подтвердил и госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил об этом 23 сентября после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Рубио, Вашингтон рассчитывает, что Путин примет приглашение и прибудет на саммит G20, который состоится 14–15 декабря в Trump National Doral Miami.

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"Мы считаем, что это дает ему возможность взаимодействовать не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами", — сказал госсекретарь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Интерфаксу" заявил, что Кремль отреагировал на приглашение Путина в США, однако подчеркнул, что окончательное решение об участии в саммите Москва примет позднее.

"Мы получили соответствующее приглашение, мы благодарны американской стороне за это приглашение, мы приветствуем его, и мы определимся, а затем проработаем этот вопрос по дипломатическим каналам", — сказал Песков.

Если Путин все-таки прилетит на саммит G20 в декабре 2026 года, это станет его первым визитом в континентальную часть США с 2015 года. Тогда он находился в Нью-Йорке на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и провел 90-минутные переговоры за закрытыми дверями с Бараком Обамой. Обсуждались обострение ситуации в Сирии и война в Украине.

В 2019 году Трамп также приглашал Путина в Вашингтон на саммит, но этот визит так и не состоялся. Стоит отметить, что Россия по-прежнему входит в G20, однако лично на саммиты этого объединения Путин не приезжал с 2019 года, а в 2023-м присоединился к встрече лидеров в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что в Москве пока не обсуждали поездку Путина в США, хотя саммит уже стал для российских экспертов поводом для подготовки соответствующих документов.

Также неоднозначную реакцию вызвала встреча Бессента и Силуанова, которая состоялась в рамках саммита "Группы двадцати". В Белом доме назвали ее продуктивной, а европейцы возмутились. Украинские эксперты видят в этом попытку Трампа возобновить переговорный процесс и добиться внешнеполитического успеха перед выборами. Будет ли реальный прогресс, покажет интенсивность обстрелов украинских тылов в ближайшие недели.

Кроме того, Владимир Зеленский стремится договориться о личной встрече с Путиным. Саммит G20 в Майами, который состоится в декабре, может стать для этого подходящим поводом.