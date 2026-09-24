Путіна запросили до США на саміт G20: у Кремлі вже відреагували

Саміт G20, що відбудеться 14-15 грудня в Маямі, може відвідати Володимир Путін. Запрошення йому надіслав Дональд Трамп. У Кремлі заявили, що вдячні американській стороні, але остаточне рішення ухвалять згодом.

Саміт G20 у Маямі, запланований на грудень, може зібрати й російського лідера. Президент США Дональд Трамп запросив Володимира Путіна на цю зустріч, а в Кремлі відреагували на запрошення позитивно. Про це повідомили Axios і речник Путіна Дмитро Пєсков.

Участь російського лідера в саміті підтвердив і держсекретар США Марко Рубіо. Він заявив про це 23 вересня після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на полях Генеральної асамблеї ООН.

За словами Рубіо, Вашингтон розраховує, що Путін скористається запрошенням і приїде на саміт G20, який відбудеться 14-15 грудня в Trump National Doral Miami.

"Ми вважаємо, що це можливість для нього взаємодіяти не лише з президентом, а й з іншими світовими лідерами", – сказав держсекретар.

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Речник президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі "Интерфакс" заявив, що Кремль відреагував на запрошення Путіна до США, проте наголосив, що остаточно щодо участі в саміті Москва визначатиметься згодом.

"Ми почули відповідне запрошення, ми вдячні американській стороні за це запрошення, ми вітаємо це запрошення, і ми визначимося, а далі опрацюємо це питання дипломатичними каналами", – сказав Пєсков.

Якщо Путін таки прилетить на саміт G20 у грудні 2026 року, це стане його першим візитом до континентальної частини США від 2015 року. Тоді він був у Нью-Йорку на 70-й сесії Генасамблеї ООН і провів 90-хвилинні переговори за зачиненими дверима з Бараком Обамою. Обговорювали загострення в Сирії та війну в Україні.

У 2019 році Трамп теж кликав Путіна до Вашингтона на саміт, але той візит так і не відбувся. Варто зауважити, що Росія досі входить до G20, однак особисто на саміти об'єднання Путін не приїздив із 2019 року, а у 2023-му долучився до зустрічі лідерів онлайн.

Раніше повідомлялося, що у Москві ще не обговорювали поїздку Путіна до США, хоча саміт уже став для російських експертів приводом готувати відповідні документи.

Також неоднозначну реакцію викликала зустріч Бессента та Сілуанова, яку приймав саміт G20. У Білому домі назвали її продуктивною, а європейці обурилися. Українські експерти вбачають у цьому спробу Трампа перезапустити переговорний процес і здобути зовнішньополітичний успіх перед виборами. Чи буде реальний прогрес, покаже інтенсивність обстрілів українських тилів найближчими тижнями.

Крім того, Володимир Зеленський прагне домовитися про особисту зустріч із Путіним. Саміт G20 у Маямі, що відбудеться в грудні, може стати для цього нагодою.