"Ми маємо поговорити": Зеленський хоче зустрітися з Путіним у Маямі

Володимир Зеленський збирається домовитися про особисту зустріч із Володимиром Путіним. Вона може відбутися у грудні, під час саміту "Групи двадцяти" у Маямі.

Президент України Володимир Зеленський полетить до Сполучених Штатів, якщо очільник Кремля відвідає саміт лідерів країн "Великої двадцятки". Про це інформує DW.

"Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення", — заявив Зеленський.

Політик також наголосив, що слова, які він збирається сказати главі Кремля, мають менше значення, ніж результати.

"Річ не в словах. Що я йому скажу чи що він хоче сказати мені — це не має значення. Результати мають значення. Ось і все", — пояснив він.

Зазначимо, що ще у квітні у МЗС РФ заявили, що країна отримала запрошення на саміт G20. Утім, остаточне рішення щодо участі у Москві ухвалюватимуть ближче до дати заходу.

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Причому у зустрічі міністрів фінансів країн G20 та ЄС, яка нещодавно відбувалася у Північній Кароліні, брав участь російський очільник фінансового відомства Антон Силуанов. Делегати відмовилися робити спільне фото з росіянином, а президент США виправдав його присутність.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, темою якої стала війна в Україні та можлива мирна угода.

Також Фокус писав, що італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні вирішив публічно поділитися своєю позицією щодо формату мирних перемовин між Україною та Росією і назвав, кого саме варто додати до складу учасників.