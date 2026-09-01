"Люблю ладнати з усіма": Трамп виправдав участь міністра РФ у зустрічі G20 попри обурення Європи

Міністри фінансів та чиновники країн-членів ЄС у понеділок висловили обурення через участь Росії у зустрічі G20, яка триває у Північній Кароліні у США. Міністр фінансів Німеччини заявив, що нормалізація відносин із Москвою неможлива, доки триває її війна проти України, а інші представники Європи відмовилися робити спільне фото з росіянином.

У зустрічі взяв участь міністр фінансів Росії Антон Силуанов. Разом із ним у заході брали участь також представники Центрального банку РФ. Подробиці розповіло агентство Reuters.

Як відреагували європейські лідери на участь РФ у зустрічі G20

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбейль назвав участь російського чиновника у події "тривожним сигналом". Він висловив занепокоєння, що запрошення Силуанова з боку США може свідчити про певне пом'якшення позиції, доки Європа готує новий пакет антиросійських санкцій.

"Спільний підхід був би найкращим варіантом, проте іноді незрозуміло, чи не відбудеться там пом’якшення позиції. Саме тому я вважаю сигнал, який було надіслано, прийнявши тут російського міністра фінансів, досить тривожним. Я хотів би отримати від американської сторони чіткіше підтвердження того, що його не слід приймати тут як звичайного гостя", — підкреслив Клінгбейль.

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Також європейські міністри та представники центральних банків виступили проти того, щоб з’являтися на звичайній спільній фотографії учасників події. Зрештою було прийнято рішення зробити знімок без російського міністра.

Як Трамп пояснив участь міністра РФ

Президент США Дональд Трамп прокоментував запрошення Антона Силуанова та інших представників РФ на зустріч G20 у Північній Кароліні. Спілкуючись із журналістами у Білому домі, політик заявив, що не бачить у цьому проблеми, попри обурення європейських лідерів, оскільки "любить ладнати з усіма", передало медіа Clash Report.

"Ми любимо ладити з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма", — заявив Трамп.

Коментар Трампа про участь російського міністра у зустрічі G20

Варто нагадати, що журналіст FOX Business вдень 31 серпня повідомляв про зустріч міністра фінансів Скотта Бессента з російським міністром Антоном Силуановим. Зазначалося, що посадовець США нібито "просуває 28-пунктний план миру президента Трампа для України".

Нагадаємо, раніше видання The New York Times розповіло, що робив голова ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви.

Також 27 серпня Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін не планує атакувати країни НАТО.