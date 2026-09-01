"Люблю ладить со всеми": Трамп оправдал участие министра РФ во встрече G20, несмотря на возмущение Европы

Министры финансов и чиновники стран-членов ЕС в понедельник выразили возмущение в связи с участием России во встрече "Группы двадцати", которая проходит в Северной Каролине в США. Министр финансов Германии заявил, что нормализация отношений с Москвой невозможна, пока продолжается её война против Украины, а другие представители Европы отказались фотографироваться вместе с россиянином.

Во встрече принял участие министр финансов России Антон Силуанов. Вместе с ним в мероприятии также участвовали представители Центрального банка РФ. Подробности сообщило агентство Reuters.

Как отреагировали европейские лидеры на участие РФ во встрече G20

Министр финансов Германии Ларс Клингбейль назвал участие российского чиновника в мероприятии "тревожным сигналом". Он выразил обеспокоенность тем, что приглашение Силуанова со стороны США может свидетельствовать об определенном смягчении позиции, в то время как Европа готовит новый пакет антироссийских санкций.

"Совместный подход был бы лучшим вариантом, однако порой непонятно, не произойдет ли там смягчения позиции. Именно поэтому я считаю сигнал, который был послан, приняв здесь российского министра финансов, довольно тревожным. Я хотел бы получить от американской стороны более четкое подтверждение того, что его не следует принимать здесь как обычного гостя", — подчеркнул Клингбейль.

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Кроме того, европейские министры и представители центральных банков выступили против того, чтобы появляться на обычной совместной фотографии участников мероприятия. В итоге было принято решение сделать снимок без российского министра.

Как Трамп объяснил участие министра РФ

Президент США Дональд Трамп прокомментировал приглашение Антона Силуанова и других представителей РФ на встречу "Группы двадцати" в Северной Каролине. Общаясь с журналистами в Белом доме, политик заявил, что не видит в этом проблемы, несмотря на возмущение европейских лидеров, поскольку "любит ладить со всеми", передало издание Clash Report.

"Мы любим ладить со всеми. Одна из причин моего успеха заключается в том, что я лажу со всеми", — заявил Трамп.

Комментарий Трампа об участии российского министра во встрече "Группы двадцати"

Стоит напомнить, что журналист FOX Business днём 31 августа сообщал о встрече министра финансов Скотта Бессента с российским министром Антоном Силуановым. Отмечалось, что американский чиновник якобы "продвигает 28-пунктный план мира президента Трампа для Украины".

Напомним, ранее издание The New York Times рассказало, чем занимался глава ЦРУ Джон Ретклифф во время секретного визита в Москву.

Кроме того, 27 августа Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин не планирует нападать на страны НАТО.