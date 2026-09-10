Глава МЗС Італії порадив Зеленському розширити коло переговорників: "Говорю як друг"

Італійський міністр закордонних справ вирішив публічно поділитися своєю позицією щодо формату мирних перемовин між Україною та Росією і назвав, кого саме варто додати до складу учасників.

Країни Євросоюзу продовжують надавати допомогу Україні, тому всі вони мають бути залучені до переговорного процесу між Києвом і Москвою. Таку думку висловив віце-прем'єр-міністр і глава МЗС Італії Антоніо Таяні під час спілкування з журналістами у Федерації промисловців штату Сан-Паулу. Про це пише ANSA.

Кого Зеленський повинен залучити до переговорів

Таяні заявив, що Італія й надалі допомагатиме Україні захищатися, проте не планує відправляти власних миротворців. На думку міністра, "Європа може зробити багато" для підтримки України.

Водночас, за словами Таяні, для досягнення справедливого миру до переговорів необхідно залучати не окремі європейські країни, а весь Європейський Союз. Глава італійського МЗС порадив Володимиру Зеленському не зосереджуватися лише на Франції та Німеччині – на його думку, Італія та Польща також повинні долучитися до мирних ініціатив.

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"Я кажу це Зеленському як друг України і даю дружню пораду: варто залучити не тільки Францію та Німеччину, а й Італію та Польщу", – сказав Таяні.

Нагадаємо, дводенний візит спецпредставників президента США до Москви та Києва ознаменував відновлення мирних переговорів між сторонами – очікується, що тристороння зустріч за участю США, України та Росії відбудеться вже восени. За словами президента Зеленського, найближчим часом також заплановані зустрічі на рівні радників за участю України, США та європейських партнерів.

Крім того, літак, яким президент України прямував до Осло на похорон короля Норвегії, ледь не зіткнувся з безпілотником під час зльоту з Молдови 8 вересня.

Крім цього, наприкінці серпня Зеленський відвідав лінію фронту та оголосив про появу оновлених військових угруповань у Донецькій області для посилення оборони регіону.