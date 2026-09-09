"Азов" и "Центр": Билецкий и Прокопенко возглавят новые военные группировки, детали

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта и объявил о появлении обновленных военных группировок в Донецкой области для усиления обороны региона.

Сегодня стало известно, что они будут называться "Азов" и "Центр", сообщает Telegram-канал Ukraine context.

Новый временный орган управления — группировку войск "Центр" — возглавит командир 3-го армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий, о чем в комментарии LIGA сообщил его заместитель Родион Кудряшов.

При этом Белецкий продолжит командовать Третьим армейским корпусом.

По словам собеседника hromadske в Силах обороны, вторая группировка будет называться "Азов". Предположительно, ее возглавит бригадный генерал Денис "Редис" Прокопенко, командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Відео дня

В августе, объявляя о создании двух новых группировок во время поездки на линию фронта, Зеленский заявил буквально следующее:

"Наши позиции в Донецкой области будут укреплены благодаря двум обновленным группировкам. Командующими станут Герой Украины Денис Прокопенко и Герой Украины Андрей Билецкий. Сегодня я наградил Андрея золотой звездой Героя".

В Генштабе ВСУ и у главкома ВСУ Михаила Драпатого эту информацию пока не комментировали

Напомним, как могут изменить ситуацию на фронте Прокопенко и Билецкий.

Также сообщалось, что РФ наступает "в лоб" на Славянск и Краматорск.