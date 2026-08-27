Угроза для Краматорска и Славянска отодвигается: как могут изменить ситуацию на фронте Прокопенко и Билецкий

"Позиции ВСУ в Донецкой области усилят двумя группировками под командованием Дениса Прокопенко и Андрея Билецкого", — президент Украины Владимир Зеленский.

Вот как-то даже не сомневался, что все к тому и идет.

Буквально на прошлой неделе в заметке " Кризис на восточном фланге Славянско-Краматорской агломерации усугубляется…" я отмечал, что проседание восточного фланга грозит не только агломерации, но и зоне ответственности Третьего армейского корпуса, который на Лиманском направлении не только успешно сковывает противника, но и добивается определенных успехов не только оборонного характера. Конечно, официально сейчас мало об этом говорится, но ситуация для российских 20-й и 25-й ОВА на этом участке фронта, после того как он был стабилизирован 3-м АК, мягко говоря, вырисовывается не наилучшим образом.

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В случае же проседания южного подбрюшья зоны ответственности 3-го АК, особенно вдоль Северского Донца, в районе Крейдовой флоры и Николаевки, ситуация может значительно ухудшиться — и весьма несвоевременно.

Поэтому вполне логично и целесообразно усилить позиции 11-го АК дополнительными силами и средствами, а ближайшие с северного берега Северского Донца — именно 3-й АК Андрея Билецкого.

Думаю, теперь вопросы стабилизации восточного фланга Славянско-Краматорской агломерации будут решаться несколько иными методами и не исключено, что худший сценарий для Славянска и Краматорска на 2026-й год может быть поставлен на паузу.

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