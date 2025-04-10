Китай подвигает НАТО в Черном море: чем может закончиться заход Пекина в Грузию

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Китай хочет подвинуть НАТО в Черном море.

Грузия передала строительство стратегического порта Анкалия китайским компаниям, исключив США из проекта. Пекин инвестирует сотни миллионов долларов и получает почти половину акций.

Это не просто инфраструктура — это геополитический рычаг.

Всего в 30 км — российская военная база в Очамчире.

Анкалия — не единичный кейс.

Китай уже присутствует в Поти, заходит в Батуми, продвигает проекты в Армении и контролирует логистику Абхазии. Грузинское правительство все активнее интегрируется в китайскую модель управления, с Huawei в инфраструктуре, с "антииностранными" законами и прочим.

Стратегия Си Цзиньпина сейчас проста: вытеснить НАТО из восточной части Черного моря, создать альтернативный маршрут в Европу без участия России и Турции и расширить военно-логистическую сеть КНР под видом гражданских объектов.

Китайская экспансия на черноморском направлении — это сигнал для Альянса: Пекин уже не только в Тихом океане. Когда порт Анкалия заработает в полном объеме, Китай получит больший доступ в Европу напрямую, минуя Арктику и Украину.

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