Следующие Грузия и Молдова: что будет с Европой, если победит Трамп, — СМИ

Исход президентских выборов в США будет иметь значение не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира. И особенно для Украины и ее соседей.

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Вся планета наблюдает за Соединенными Штатами Америки, где 5 ноября американцы идут на избирательные участки, чтобы выбрать своего нового президента. Дуэль развернется между республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис. И если с Харрис ясно, что она будет продолжать политику Джо Байдена, то вероятную победу Трампа оценивают, как не лучший исход для Европы, где продолжается война в Украине. Эксперты сходятся во мнении, что исход выборов в Соединенных Штатах Америки повлияет не только на эту страну, но и будет иметь глобальный отклик. Об этом пишет Adevarul.

Журналисты румынского издания связались с профессором Принстонского университета Григоре Поп-Элечешем, который, как эксперт в геополитике предположил, чего стоит ждать Европе от Румынии до Украины, если Трамп победит на выборах.

"Мы помним, что он несколько раз критиковал НАТО и говорил, что готов заключить мир с Путиным в течение 24 часов. С этой точки зрения влияние ощутят все страны НАТО", — считает профессор.

В Украине немало тех, кто считает, что победа Трампа принесет преимущества. Есть надежда, что Дональд Трамп попросит Россию и Украину сесть за стол переговоров, а когда Владимир Путин откажется заключить мир, Трамп решит полностью поддержать Украину, в том числе оружием дальнего действия.

Но нет уверенности, что Дональд Трамп поступит именно так и будет последователен. К тому же быстрый мир невыгоден украинцам сейчас, когда ситуация на фронте разворачивается не лучшим образом. Но выгоден России. К тому же ситуация в США зависит от того, что будет происходить в Конгрессе США, в Палате представителей. Потому что Дональд Трамп может победить, а республиканцы могут там проиграть.

Что касается штаба Трампа, профессор настроен скептически. Дональд Трамп приедет в Белый дом в сопровождении команды советников, которые в сложившихся условиях не имеют на него большого влияния.

"Трамп окружил себя большим количеством "согласных", людей, которые не осмеливаются или не хотят говорить ему, когда он слишком остро реагирует. Однако, в отличие от России или Китая, в Соединенных Штатах Америки есть и другие институты, которые могут держать его под контролем. И тогда, с этой точки зрения, в армии могли бы появиться какие-то важные генералы, которые бы точно сказали, каковы интересы страны, и таким образом продолжили бы американскую поддержку Украины. Однако в перспективе для Европы, Румынии и Украины будет лучше, если победит Камала Харрис. Было бы гораздо больше предсказуемости, а демократы всегда были за Украину, на стороне Украины", — добавляет румынский профессор.

Но есть и худший сценарий: если Россия оккупирует часть Украины. И продолжит свою диверсионную деятельность в Молдове. С того момента, как Россия достигнет своей цели в Украине, у Путина, очевидно, возникнет искушение оккупировать и другие территории.

"Я не думаю, что есть какая-либо гарантия, что россияне остановятся на этом этапе, как только они достигнут объявленных Путиным целей. Конечно, может быть, в краткосрочной перспективе он остановится, пока ему не удастся немного реорганизовать свою армию и оправиться от этой войны, но вся логика путинского режима – это конфронтация с Западом. И с этой точки зрения, когда Запад отдаст Путину Украину, он сделает вывод о том, что, Запад слаб и им можно манипулировать", — подчеркивает Григоре Поп-Элечеш.

Он не считает, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Европу. Вместо этого русские продолжат уже начатую гибридную войну с НАТО, даже если они избегут прямой конфронтации и войны с применением обычных вооружений.

"Возможность наступления России на всю Европу, как говорят некоторые, кажется мне несколько преувеличенной. С другой стороны, особенно для стран Балтии, опасность может быть вполне реальной. Даже если Россия действительно серьезно ослабнет после этого конфликта с Украиной, русским будет очень легко дестабилизировать ситуацию и создать проблемы в Эстонии или в Латвии, в странах Балтии в целом, а может быть, даже в Польше. А русские считают страны Балтии частью бывшего Советского Союза, частью своего мира, поэтому я не думаю, что они готовы от них отказаться. И им даже не обязательно нападать на них военным путем, они легко дестабилизируют их посредством гибридной войны", — считает Элечеш.

Плохая новость заключается в том, что Запад недостаточно готов противостоять этой гибридной войне и удержать Россию от продолжения агрессивной политики в отношении соседей, не входящих в НАТО, таких как Республика Молдова и даже Грузия. "Молдова и Грузия не защищены НАТО, они не входят в альянс, и тогда они стали бы легкой добычей для россиян. Запад не готов вмешаться, чтобы защитить их", — заключает профессор.

Напомним, есть и другое мнение. Некоторые эксперты считают, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом напротив станет катализатором важных изменений в Европейском Союзе.