"Азов" і "Центр": Білецький та Прокопенко очолять нові військові угруповання, подробиці

Наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський відвідав лінію фронту та оголосив про створення оновлених військових угруповань у Донецькій області для посилення оборони регіону.

Сьогодні стало відомо, що вони матимуть назви "Азов" та "Центр", повідомляє Telegram-канал Ukraine context.

Новий тимчасовий керівний орган — угруповання військ "Центр" — очолить командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький, про що в коментарі LIGA повідомив його заступник Родіон Кудряшов.

При цьому Білецький і надалі керуватиме Третім армійським корпусом.

За словами співрозмовника hromadske у Силах оборони, друга угруповання матиме назву "Азов". Імовірно, її очолить бригадний генерал Денис "Редис" Прокопенко, командир 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".

У серпні, оголошуючи про створення двох нових угруповань під час поїздки на лінію фронту, Зеленський заявив буквально наступне:

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"Наші позиції в Донецькій області будуть зміцнені завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами стануть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький. Сьогодні я нагородив Андрія золотою зіркою Героя".

У Генштабі ЗСУ та у головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого цю інформацію поки що не коментували

Нагадаємо, як Прокопенко та Білецький можуть змінити ситуацію на фронті.

Також повідомлялося, що РФ наступає "в лоб" на Слов'янськ і Краматорськ.