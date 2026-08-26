Донбасс усилят новые подразделения ВСУ: кто войдет в состав (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта и объявил о появлении обновленных военных группировок в Донецкой области. Речь идет о 1-м корпусе "Азов" Национальной гвардии под командованием Дениса Прокопенко ("Редис") и 3-м армейском корпусе ВСУ под командованием Андрея Билецкого. Какие задачи поставлены перед корпусами и как планируется усилить линию обороны на юге?

Вместе с президентом рядом с линией фронта побывали главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и министр обороны Евгений Хмара, сообщил Зеленский в видео на Facebook. При этом запись сделана на фоне стелы у въезда в Запорожье. Глава государства пояснил, что будут предприниматься определенные шаги для усиления обороны в Донецкой и Запорожской областях.

"Наши позиции в Донецкой области будут укреплены благодаря двум обновленным группировкам. Командующими станут Герой Украины Денис Прокопенко и Герой Украины Андрей Билецкий. Сегодня я наградил Андрея золотой звездой Героя", — прозвучало на видео.

Кроме того, состоялась беседа с командирами на Запорожском направлении. По словам Зеленского, эти подразделения будут укреплены наземными роботизированными комплексами. Также упоминался "мидлстрайк", применение которого должно стать более систематическим.

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"Нужны решения, чтобы расширить производство и увеличить закупки. Будут приняты решения о более системном подходе к мидлстрайкам", — сказал президент.

Зеленский отметил успешную наступательную операцию на Александровском направлении, признал наличие сложных участков фронта, вспомнил о воинах, удерживающих позиции в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Президент назвал успехи на Александровском направлении "одной из исторических операций" и отдельно поблагодарил командующего ДШВ генерала Олега Апостола.

Отметим, что стела, у которой Зеленский снял видео, расположена на северной окраине Запорожья, а расстояние до линии фронта составляет около 40 км.

Война РФ против Украины — подробности

На заявление Зеленского отреагировал командующий СБС Роберт Бровди. В Telegram-канале командующего появилось сообщение, в котором говорилось о Smart War, "сетецентрической войне" и "тотальной синхронизации" с операторами дронов.

Война РФ против Украины — Бровди о заявлениях Зеленского по поводу Донбасса 26 августа Фото: Скриншот

Между тем в аналитическом Telegram-канале InFactum опубликовали ориентировочную схему расположения подразделений 1-го корпуса "Азова" НГУ (к западу от Дружковки) и 3-го армейского корпуса (к северу от Славянска). Отмечается, что, вероятно, будет разделен 100-километровый участок фронта, на котором они ведут оборону.

Война РФ против Украины — ориентировочные позиции "Азова" и 3-й АК на Донбассе 26 августа Фото: In Factum

Отметим, что в августе новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и президент Зеленский сообщили об освобождении более 745 кв. км в Днепропетровской области. Выяснилось, что с января 2026 года на Александровском направлении велись скрытые контрнаступательные действия, а об успехах сообщили только в августе.

Напоминаем, что 26 августа бывший спецпредставитель США Кит Келлог высказался о планах РФ по продолжению войны и о том, какой регион интересует Путина в первую очередь. Кроме того, в сети появились документы "Сбербанка России", похищенные хакерами: в "сливах" — восемь сценариев различных вариантов победы или поражения РФ.