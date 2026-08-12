Контрнаступление ВСУ на Александровском направлении: в DeepState показали, как изменилась карта боевых действий

Вооруженные силы Украины освободили 19 населенных пунктов и оттеснили противника из 6 сел в ходе контрнаступления на Александровском направлении в течение последних месяцев.

Украинские военные освободили населённые пункты, расположенные на стыке Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. Вечером 12 августа аналитики проекта DeepState показали, как теперь выглядит карта боевых действий.

По данным аналитиков, ВСУ освободили Березовое, Вороное, Воскресенку, Грушевское, Зеленый Гай, Зирку, Злагоду, Калиновское, Красногорское, Мирное, Новохатское, Поддубное, Приволье, Рыбное, Сичневое, Степовое, Терново, Толстой и Ялту. Ещё в шести селах — Запорожском, Новогеоргиевке, Новогригоровке, Новониколаевке, Новопавловке и Привольном — украинские подразделения отбросили силы противника.

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Изменения на карте боевых действий DeepState после контрнаступления ВСУ на Александровском направлении

ВСУ провели контрнаступление на Александровском направлении — что известно

Днём 12 августа президент Владимир Зеленский по итогам совещания с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, начальником Генштаба ВСУ Игорем Скибюком и командующим ДШВ ВСУ Олегом Апостолом сообщил, что украинским военным удалось освободить ряд населенных пунктов на Александровском направлении. В период с января по август 2026 года десантно-штурмовые войска Вооружённых сил Украины и другие задействованные подразделения освободили территорию площадью 745 квадратных километров.

Президент заявил, что в ходе операции было освобождено в общей сложности 26 населенных пунктов.

Кроме того, российские подразделения понесли значительные потери в ходе операции: по меньшей мере 9550 российских военнослужащих погибли, а ещё более 6600 человек получили ранения. Также ВСУ удалось взять оккупантов в плен.

Главнокомандующий Драпатый также сообщил, что первый этап контрнаступательной операции длился с конца января по май. За это время удалось освободить территорию площадью около 450 квадратных километров. Второй этап начался 5 мая и продолжается до сих пор.

Напомним, 12 августа Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил о поражении четырёх военных кораблей РФ в ходе атаки на военно-морскую базу в Новороссийске.

Кроме того, 12 августа в Центре по противодействию дезинформации сообщили, что ВС РФ "захватили" село в Харьковской области, которого на самом деле уже не существует.