ВС РФ "захватили" село, которого не существует почти 30 лет: в ЦПД опровергли очередной "успех" врага

Министерство обороны России заявило о якобы установлении контроля над селом Щербаковка в Харьковской области, хотя этого населенного пункта фактически не существует уже почти три десятилетия. Как известно, его официально сняли с учета еще в 1997 году, поскольку к тому времени там не осталось ни одного жителя.

Как сообщают в Центре противодействия дезинформации, российские пропагандистские ресурсы активно распространяют заявление Минобороны РФ о "захвате" Щербаковки. В ЦПД отмечают, что таким образом российская пропаганда пытается создать картину непрерывного продвижения своих войск на Харьковском направлении.

На самом деле Щербаковка перестала существовать как населённый пункт ещё в 1997 году. До этого село постепенно опустело, а после того, как в нём не осталось ни одного жителя, его официально ликвидировали и исключили из учёта. По состоянию на 2026 год такого населённого пункта на территории Украины нет.

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Минобороны РФ заявило о "захвате" Щербаковки в Харьковской области, однако село было ликвидировано еще в 1997 году. Фото: ЦПД

На странное заявление российского военного ведомства обратило внимание и независимое российское издание ASTRA. Журналисты выяснили, что Щербаковка опустела ещё в 1990-х годах, а в 1997 году её официально сняли с учёта.

В то же время украинский проект DeepState не зафиксировал ни одного продвижения российских войск в районе бывшей Щербаковки. То есть российское Минобороны фактически сообщило о "захвате" территории, которая уже много лет не имеет статуса населенного пункта.

Подобный случай с российскими военными сводками уже имел место ранее. Как пишет ASTRA, в январе 2026 года Минобороны РФ заявило о якобы захвате бывшего села Белая Береза на границе с Курской областью. Тогда российский военный корреспондент Анатолий Радов высказал предположение, что упоминания о несуществующих селах могут появляться в сводках исключительно ради отчетности.

На этот раз информацию о Щербаковке российское Минобороны включило в сводку о ходе так называемой "СВО" по состоянию на 11 августа. Российское агентство ТАСС, ссылаясь на ведомство, сообщило, что подразделения группировки войск "Север" якобы "активными действиями установили контроль" над Щербаковкой Харьковской области.

Кроме того, в российском сводке сообщили о нанесении ударов по украинским военным и технике в районах Слизнева, Дергачей, Удов, Приколотного, Казачьей Лопани, Васильевки и Харькова. Также в Минобороны РФ утверждали, что подразделения группировки войск "Запад" якобы улучшили свое тактическое положение.

В конце июля основатель батальона БПЛА 68-й бригады "Шершни Довбуша" Андрей Онистрат рассказал, что Константиновка в Донецкой области может стать следующим городом, который Украина потеряет, поскольку ситуация там остается крайне сложной. По его словам, российские военные почти непрерывно пытаются проникнуть в город небольшими группами, а подвоз боеприпасов для украинских защитников существенно затруднен.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял о планах РФ создать новую так называемую "пояс безопасности", который, по его словам, должен пройти по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.