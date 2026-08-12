ЗС РФ "захопили" село, якого не існує майже 30 років: у ЦПД спростували черговий "успіх" ворога

Міністерство оборони Росії заявило про нібито встановлення контролю над селом Щербаківка на Харківщині, хоча цього населеного пункту фактично не існує вже майже три десятиліття. Як відомо, його офіційно зняли з обліку ще у 1997 році, оскільки на той час там не залишилося жодного мешканця.

Як повідомляють у Центрі протидії дезінформації, російські пропагандистські ресурси активно поширюють заяву Міноборони РФ про "захоплення" Щербаківки. У ЦПД зазначають, що таким чином російська пропаганда намагається створити картину безперервного просування своїх військ на Харківському напрямку.

Насправді ж Щербаківка перестала існувати як населений пункт ще у 1997 році. До цього село поступово спорожніло, а після того, як у ньому не залишилося жодного жителя, його офіційно ліквідували та виключили з обліку. Станом на 2026 рік такого населеного пункту на території України немає.

Міноборони РФ заявило про "захоплення" Щербаківки на Харківщині, однак село ліквідували ще у 1997 році. Фото: ЦПД

На дивну заяву російського військового відомства звернуло увагу і незалежне російське видання ASTRA. Журналісти з'ясували, що Щербаківка обезлюдніла ще у 1990-х роках, а у 1997 році її офіційно зняли з обліку.

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Водночас український проєкт DeepState не фіксував жодного просування російських військ у районі колишньої Щербаківки. Тобто російське Міноборони фактично відзвітувало про "взяття" території, яка вже багато років не має статусу населеного пункту.

Подібний випадок із російськими військовими зведеннями вже траплявся раніше. Як пише ASTRA, у січні 2026 року Міноборони РФ заявило про нібито захоплення колишнього села Біла Береза на кордоні з Курською областю. Тоді російський воєнкор Анатолій Радов припустив, що згадки про неіснуючі села можуть з'являтися у зведеннях винятково заради звітності.

Цього разу інформацію про Щербаківку російське Міноборони внесло до зведення про перебіг так званої "СВО" станом на 11 серпня. Російське агентство ТАСС, посилаючись на відомство, повідомило, що підрозділи угруповання військ "Північ" нібито "активними діями встановили контроль" над Щербаківкою Харківської області.

Крім того, у російському зведенні заявили про ураження українських військових та техніки в районах Слізнева, Дергачів, Удів, Приколотного, Козачої Лопані, Василівки та Харкова. Також у Міноборони РФ стверджували, що підрозділи угруповання військ "Захід" нібито покращили своє тактичне положення.

Наприкінці липня засновник батальйону БПЛА 68-ї бригади "Шершні Довбуша" Андрій Оністрат розповідав, що Костянтинівка на Донеччині може стати наступним містом, яке Україна втратить, оскільки ситуація там залишається вкрай складною. За його словами, російські військові майже безперервно намагаються проникати в місто невеликими групами, а підвезення боєприпасів для українських захисників суттєво ускладнене.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв про плани РФ створити нову так звану "смугу безпеки", яка, за його словами, має пролягти територією Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей.