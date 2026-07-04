Пройде територією трьох областей України: Медведєв заявив про нову "смугу безпеки"

Так звана "смуга безпеки" пролягатиме територією Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей. На це розраховує російська влада.

Нова "смуга безпеки" пролягатиме територією Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей. Про це, як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав у російському месенджері "Макс".

Таким чином російський політичний діяч прокоментував слова глави Кремля щодо створення так званої "смуги безпеки" у прикордонних районах.

Під час наради з військовим керівництвом Путін зазначив, що глибина буферної зони нібито визначатиметься характером дій української армії. За його словами, на ширину створюваної "смуги безпеки" впливатиме інтенсивність ударів ЗСУ по об’єктах інфраструктури РФ.

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Путіну також нібито повідомили про захоплення Костянтинівки. Однак військове угруповання "Схід" спростувало заяви Кремля. Українські військові наголосили, що місто перебуває під контролем Сил оборони.

Нагадаємо, після заяв Путіна Володимир Зеленський наголосив, що глава Кремля збрехав щодо реальної ситуації на Донбасі. Він запропонував російському диктатору зустрітися в Константинівці, щоб знайти дипломатичні рішення, які покладуть край війні.

Варто зазначити, що у 2025 році Медведєв уже погрожував створити буферну зону в Україні, якщо військова допомога від Заходу не припиниться. До неї увійшла майже вся територія країни, за винятком Волинської та Львівської областей.