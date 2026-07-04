Т.н. "полоса безопасности" пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. На это рассчитывают российские власти.

Новая "полоса безопасности" пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом, как информируют российские пропагандистские СМИ, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в российском мессенджере "Макс".

Таким образом российский политический деятель прокомментировал слова главы Кремля о создании т.н. "полосы безопасности" в приграничных районах.

Во время совещания с военным руководством Путин отмечал, что глубина буферной зоны якобы будет определяться характером действий украинской армии. По его словам, на ширину создаваемой "полосы безопасности" повлияет интенсивность ударов ВСУ по объектам инфраструктуры РФ.

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Путину также доложили якобы о захвате Константиновки. Однако группировка войск "Восток" опровергла заявления Кремля. Украинские военные подчеркнули, что город находится под контролем Сил обороны.

Напомним, после заявлений Путина Владимир Зеленский подчеркнул, что глава Кремля солгал о реальной ситуации на Донбассе. Он предложил российскому диктатору встретится в Константиновке, чтобы найти дипломатические решения, которые положат конец войне.

Стоит отметить, что в 2025 году Медведев уже угрожал созданием буферной зоны в Украине, если не прекратится военная помощь от Запада. В нее вошла почти вся территория страны, за исключением Волынской и Львовской областей.