Безперервне проникнення ворога: військовий назвав місто, яке Україна може втратити наступним

Костянтинівка може стати наступним містом, яке втратить Україна. Таку оцінку озвучив колишній старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону БПЛА 68-ї бригади "Шершні Довбуша" Андрій Оністрат, заявивши, що ситуація в місті є вкрай важкою.

Про це він розповів у ток-шоу видання "Апостроф" "Хід Тузова".

За його словами, у Костянтинівці Донецької області російські сили майже безперервно намагаються проникнути в місто.

"У Костянтинівці дуже важка ситуація, інфільтрація (ред. непомітне проникнення невеликих груп військових противника через лінію оборони або в населений пункт). Просто щохвилини фізично йде якась возня постійно", — сказав він.

Оністрат також зазначив, що підвезення боєкомплекту суттєво ускладнене.

"БК дуже ускладнений, фізично працюють по підвозу. Надзвичайно важка ситуація. По внутрішньому відчуттю Костянтинівка — це буде наступне місто, яке ми втратимо", — заявив він.

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Водночас він описав ситуацію й на інших ділянках фронту. За словами Оністрата, складна обстановка зберігається в районі Гуляйполя (Запорізька область), Покровська, Добропілля та Краматорська (Донецька область), а також Куп'янська (Харківська область).

На Сумському та Харківському напрямках ситуація, за його оцінкою, дещо простіша, однак загроза інфільтрації та можливого наступу, зокрема в напрямку Чернігова і з боку Білорусі, залишається.

Підсумовуючи, Оністрат наголосив, що ситуація на всій лінії фронту є складною. На його думку, головне завдання нового головнокомандувача — повністю розуміти обстановку на фронті та ухвалювати рішення для протидії російським військам.

Нагадаємо, 18 липня стало відомо про ситуацію в Костянтинівці. Бійці підрозділу "Скеля" повідомили, що проникли до міста та встановили український прапор на центральній площі. Згодом з'явилася інформація про їхнє захоплення в полон. У підрозділі підтвердили, що військові живі, але справді перебувають у полоні.

Також у червні Фокус зібрав оцінки військових експертів щодо ситуації в Костянтинівці. Вони пояснили, за яких умов російські війська можуть захопити місто.